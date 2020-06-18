2020-06-18T17:42:54+03:00
Экономика

«Мираторг» и власти региона обсудили масштабный инвестпроект

Руководители компании и губернатор Роман Старовойт обсуждают строительство предприятия в Октябрьском районе
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Агрохолдинг вложил в развитие АПК региона свыше 25 миллиардов рублей и создал рабочие места для более 3 тысяч его жителей. В 2020 году запускается еще одно масштабное предприятие — крупнейшая в Европе мясохладобойня. Ее открытие позволит при выходе на плановую мощность трудоустроить ещё порядка 4800 человек.

Первая очередь завода – глубокая переработка мяса - уже введена в эксплуатацию, а в 2021 году «Мираторг» запустит комплекс по убою и обвалке свиней. Уже в этом году продукция с предприятия поступит на рынок.

Новый производственный комплекс оборудован самыми современными технологиями в соответствии с мировыми стандартами, производство почти полностью роботизировано, технологическая база не имеет аналогов в России. Мощность предприятия — 4, 5 миллиона голов в год (более 503 тысяч тонн продукции в убойном весе). Производственные помещения располагаются по ходу технологического процесса, не допуская встречи готовой пищевой продукции с сырьем.

Технология производства предусматривает практически 100% глубину переработки. Номенклатура продукции включает позиции, получаемые на всех этапах производства: первичную обработку, продукты и субпродукты после разделки, продукты обвалки полутуш, продукцию после обвалки полутуш, мясные полуфабрикаты и колбасную продукцию. Расположенный рядом с предприятием собственный автоматизированный логистический центр будет гарантировать свежесть и безопасность продукции.

- Курская область обладает потенциалом для развития современного и высокотехнологичного перерабатывающего сектора. Благодаря географическому положению региона он оптимально подходит для реализации инфраструктурных проектов, которые объединяют производственную и логистическую составляющие и позволяют эффективно решить задачу повышения физической и экономической доступности продуктов питания для населения. Помимо создания свыше 4800 новых рабочих мест с достойной, конкурентной зарплатой, всеми социальными гарантиями и безопасными условиями труда, новое предприятие принесет 3,8 миллиарда рублей налогов в бюджеты всех уровней, а также окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона. Важно, что «Мираторг» обладает необходимой экологической экспертизой, что позволит гарантировать не только высокий технико-технологический уровень производства, учитывающий самые последние тренды для современных перерабатывающих предприятий, но и высокую энергоэффективность и экологичность сооружений. В очистные сооружения компания инвестировала порядка миллиарда рублей, - подчеркнул президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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