«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдениемкурчатовские многоэтажки

Восемьвидеокамер, установленных на многоэтажках, помогают сохранять безопасность местных жителей и контролируют происходящее на парковке, детскойи контейнерной площадках. Данные сохраняются в облаке провайдера. Для организации услуги «Видеонаблюдение» использовался интернет от «Ростелекома». Отметим, что в феврале текущего года провайдер установил уже более 50 видеокамер на курчатовских многоэтажках.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы разрабатываем максимально полезные и удобные решения для бизнеса. Видеонаблюдение — одно из них. В жилых комплексах этот сервис помогает управляющим компаниям следить за порядком на придомовой территории, а местным жителям —чувствовать себя комфортно и спокойно. Наши специалисты провели все работы по установке и настройке оборудования в кратчайшие сроки, чтобы услуга как можно быстрее начала приносить пользу».

Сотрудникам управляющей компании видео доступно и в записи, и в режиме онлайн 24/7 с разных устройств игаджетов: от мобильного телефона до ноутбука и стационарного компьютера.Смотреть трансляции можно из любой точки мира при наличии интернета.А жильцы домов при обращении в УК «Курчатовец» смогут получить доступ к видеоархивам.

Валентин Нерсесьян, директор ООО УК «Курчатовец»:

«Если переводить в балльную систему оценки, то и качеством услуги, и работой специалистов "Ростелекома" я доволен на 10 из 10. Камеры помогают нам в решении сразу нескольких задачи.Во-первых, они фиксируют нарушения, связанные с имуществом жильцов, например,на парковке разрешают спорные ситуации при повреждении автомобилей. Во-вторых, видеокамеры помогают нам определять, насколько качественно производится уборка придомовых территорий, выявлять недобросовестных рабочих.И, в-третьих, с помощью видеонаблюдения мы следим за регулярностью вывоза мусора с контейнерной площадки. Теперь у нас по всем фронтам налажена работа. В дальнейшем мы планируем продолжить сотрудничество с “Ростелекомом”:установить камеры и на других многоэтажках,поставить в офисе большую плазму и выводить все трансляции на общий экран».

Видеокамеры «Ростелекома» «видят» и в темноте. При фиксации нестандартных ситуаций пользователь получает sms-сообщение или push-уведомление на свой мобильный телефон.Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на сайте«Ростелекома» или по телефону 8-800-200-30-00.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».