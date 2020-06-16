18 июня состоится российская премьера фильма «Основатель» и онлайн-встреча с режиссером Джоном Ли Хэнкоком

В главной роли — номинант на премию «Оскар» Майкл Китон. В онлайн-прокат картину выпустит кинопрокатная компания Capella Film.

Партнеры предлагают программу на весь вечер. В 18:00 на YouTube-канале КАРО.Арт зрители встретятся с режиссером «Основателя» Джоном Ли Хэнкоком, собеседником которой станет кинокритик Вероника Скурихина. А уже в 19:00 фильм будет доступен в видеосервисе Wink — цифровой промокод можно приобрести на сайте «КАРО». Джон Ли Хэнкок также был режиссером оскароносного фильма «Невидимая сторона» и исторической комедийной драмы «Спасти мистера Бэнкса».

В 20:45 на YouTube-канале КАРО.Арт начнется онлайн-дискуссия, участие в которой примут кинокритик и корреспондент телеканала «Россия 1» Вероника Скурихина, актриса, телеведущая, режиссер и блогер Анна Цуканова-Котт, кинокритик СТС («Кино в деталях») Никита Карцев, директор по маркетингу «Яндекс.Еда» и основатель блога о правильном питании FoodShu Артем Шустер, основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников и со-основатель youdo.com Денис Кутергин. Они поделятся мнением о фильме, расскажут о своих историях успеха и новых интересных проектах.

«Основатель» — это правдивая история, в работе над которой уделялось большое внимание реальным фактам. Продюсер фильма Дон Хэндфилд лично общался с семьей братьев Макдоналд. Правнук Дика Макдоналда 50 лет мечтал рассказать историю своего знаменитого родственника, но до съемок фильма «Основатель» никто не пытался связаться с их семьей. Съемочная группа ознакомилась с уникальными личными фотографиями, деловыми письмами и диктофонными записями братьев. Майкл Китон в свою очередь посмотрел множество интервью Рэя Крока — одного из основателей сети ресторанов, а также брал уроки музыки, так как его персонаж превосходно играл на фортепиано.

«Для нас большая честь провести цифровую премьеру фильма “Основатель” вместе с режиссером Джоном Ли Хэнкоком. Он — мастер рассказывать истории людей, будь то “Невидимая сторона” с Сандрой Буллок, получившей премию “Оскар”, или “Спасти мистера Бэнкса” с Томом Хэнксом. В “Основателе” в центре внимания история Рэя Крока, который не создал бы сеть ресторанов McDonald’s, если бы не поразительная настойчивость. Джон Ли Хэнкок сможет ответить на вопросы зрителей и раскрыть свой секрет успеха. Премьера пройдет при поддержке наших постоянных партнеров: проекта КАРО.Арт и цифрового видеосервиса Wink», — рассказала руководитель компании Capella Film Надежда Мотина.

По словам продюсера фильма Дона Хэндфилда, идея снять фильм «Основатель» пришла ему во время прослушивания песни Boom, Like That британской рок-группы Dire Straits. Песня была основана на автобиографии Рэя Крока. Именно с этого момента Дон Хэндфилд заинтересовался историей появления и развития ресторанов McDonald’s.

«Мы хотели снять фильм именно про путь к успеху, а не только про ресторанный бизнес. Думаю, что когда люди посмотрят фильм и узнают всю историю, то McDonald’s станет для них чем-то большим, чем просто ресторан», — сказал Дон Хэндфилд.

Главные роли исполнили номинант на премию «Оскар» Майкл Китон и обладатель премии «Оскар» за фильм «Брачная история» Лора Дерн. В картине также снимались номинант на «Золотой глобус» Патрик Уилсон, звезда сериалов «Парки и зоны отдыха» и «Бруклин 9-9» Ник Офферман и Линда Карделлини, известная по одной из последних работ в «Зеленой книге».

Оператор фильма — номинант на премию «Оскар» Джон Шварцман («Мир Юрского периода», «50 оттенков свободы», «Пока не сыграл в ящик»). Композитор — номинант на премию «Оскар» Картер Беруэлл, написавший музыку для таких хитов, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Залечь на дно в Брюгге».

Трейлер фильма можно посмотреть на YouTube-канале Capella Film.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

КАРОАрт.LIVE — это путеводитель в мире креативного контента. На онлайн-платформе зрителям доступны художественные и короткометражные фильмы, концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин в формате прямых трансляций, подкасты, видеопрезентации книг и журналов.

Главный информационный партнер премьеры:

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Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

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Capella Film — дистрибьюторская компания, основанная в 2016 году, входит в десятку лидеров российского кинопроката. Компания владеет обширной библиотекой фильмов, которая включает в себя более 300 кинопроектов с высоким зрительским рейтингом, и продает их на территории России, стран СНГ и Балтии. Основные хиты: «Удача Логана», «Большая игра», «Королевские каникулы», «Господин Никто», «Одержимость». В 2019 году Capella Film выпустила фильм «Зеленая книга», который стал самым кассовым зарубежным релизом в кинопрокате России, выходивший тиражом менее 500 экранов.