2020-06-19T19:43:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 20 июня 2020 года: при ресторанах и кафе открываются летние веранды

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 20 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 летОтменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 летФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 22 июня в Курской области открываются летние веранды при ресторанах и кафе. Разрешается в одиночку посещать библиотеки и музеи (читальные залы закрыты, проводить экскурсии тоже пока нельзя). Расширяется список услуг, предоставляемых МФЦ. В частности, начали оформлять региональные выплаты на детей 16-17 лет. Отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

С 26 июня могут открыться косметические салоны, оказывающие услуги по медицинским лицензиям; возобновляется сдача ГТО группами не более пяти человек и без испытания по плаванию; можно направлять спортсменов на спортивные мероприятия в составе сборных команд РФ.

Коронавирусные ограничения принял решение снять губернатор Курской области Роман Старовойт по итогам совещания оперштаба и с учетом рекомендаций главного санитарного врача.

«Важно! Снятие мной части ограничений совершенно не означает, что вирус куда-то делся, можно расслабиться и жить так, как раньше. Нам удалось побороть серьезную вспышку заболевания — благодаря самоотверженной работе врачей и ответственности курян. Однако COVID-19 продолжает убивать. Соблюдайте все меры предосторожности: тщательно мойте руки, носите маски в общественных местах, не собирайтесь большими компаниями» - отметил глава региона.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4333 (+77) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. От коронавируса скончалось 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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