За сутки в Курске от коронавируса скончались еще два человека

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:08:56+03:00

Всего с начала пандемии в регионе официально числится 25 умерших от COVID-19

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На сегодняшний день в регионе от коронавируса скончалось 25 человек. За последние сутки умерли мужчина 55 лет и женщина 49 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4333 (+77) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1795 пациентов: 142 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 97 – в Курской городской больнице № 6; 73 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 71 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 22 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1390 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2513 (+111) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU