Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в какие сроки его снимают в регионах?

Режим повышенной готовности в большинстве регионов ЦФО сохраняется до середины июня. В некоторых регионах Черноземья он будет действовать и позже. В Воронежской области, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, его оставили до 21 июня. В Орловской и Курской он продлен до 30 июня и 5 июля. Обязательное требование самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняются почти во всех регионах округа.

Регионы продолжают постепенное снятие ограничений. На минувшей неделе Белгородская и Брянская области перешли к первому этапу снятия ограничений: открылись летние кафе, парки, спортплощадки и некоторые учреждения культуры. По примеру Московской и Тульской областей были отменены пропуска в Брянской и Владимирской областях, при этом в последней – наличие пропуска остаётся обязательным в некоторых городах.

Не все регионы оказались готовы к дальнейшему снятию ограничений. В Воронежской области решение о переходе ко второму этапу снятия ограничений было отложено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. С осторожностью оценивают возможность отмены ограничений и в Липецкой области, где власти следят за ситуацией в соседних регионах. В Рязанской и Тамбовской областях приостановили работу некоторых непродовольственных магазинов и предприятий, оказывающих бытовые услуги.

Некоторые регионы с осторожностью отнеслись к проведению Парада Победы: Белгородская и Орловская области отказались от него из-за рисков распространения коронавируса. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил, что народные гуляния будут перенесены на более поздний срок, а во Владимирской области ищут альтернативные площадки для проведения мероприятия.

Напомним, в Курской области Парад Победы пройдет 23 августа, в годовщину победы в Курской Битве.

По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1816 пациентов: 163 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 99 – в Курской городской больнице №6; 78 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.