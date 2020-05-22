Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как оформить кредитные каникулы?

Теперь справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в банк или другую финансовую организацию напрямую через «Личный кабинет» на портале госуслуг.

Для этого нужно воспользоваться услугами «Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ» и «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». На портал госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами, где можно выбрать нужный банк.

- Это временное решение, которое позволит гражданам сохранить время, а кредитным организациям быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение, - отметил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

С 3 апреля вступил в силу федеральный закон, обязывающий все российские кредитные организации дать отсрочку платежей по потребительским кредитам, кредитным картам и ипотеке гражданам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции. Любой заемщик, взявший кредит до вступления нового закона в силу и попавший в тяжелое материальное положение, может предъявить требование отсрочки платежей или уменьшения размеров выплат.

По информации регионального отделения Банка России, на 13 мая 2020 года в подразделения кредитных организаций Курской области поступило 7054 обращения курян об изменении условий кредитных договоров. В зависимости от ситуации жители региона оформляют ипотечные каникулы, кредитные каникулы либо соглашаются на предложение о реструктуризации по собственным программам банка.

Более 57% всех поступивших от заемщиков обращений уже получили одобрение кредиторов. Проведена реструктуризация на общую сумму 1 345,5 млн рублей.

Если говорить о предоставлении кредитных каникул, то из 1032 обращений, по данным на 13 мая, удовлетворено более 63%. Отказано в 25,8 % случаев, самая частая причина отклонения заявок - превышение максимального размера кредита.

Наиболее высокая доля удовлетворенных обращений о кредитных каникулах – более 90%, приходится на ипотечные кредиты. Для Курской области лимит по ипотеке составляет 2 млн рублей, по потребительскому кредиту - 250 тыс. рублей, по автокредиту - 600 тыс. рублей и по кредитной карте - 100 тыс. рублей. По потребительскому кредиту для индивидуальных предпринимателей лимит - 300 тыс. рублей.

Если заемщик не подпадает под требования закона о кредитных каникулах, он может воспользоваться ипотечными каникулами, соответствующий закон действует с середины 2019 года. Для этого нужно обратиться в свой банк с заявлением об установлении льготного периода сроком до шести месяцев. В течение этого времени заемщик может по своему выбору либо приостановить платежи по договору, либо уменьшить их размер.

Подробно об условиях получения кредитных каникул и других мерах поддержки граждан в период пандемии можно узнать на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, а также на информационно-просветительском ресурсе Банка России fincult.info.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.