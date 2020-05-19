Курянин спас 86-летнюю женщину на пожаре

Утром 15 мая Егор Сафонов проснулся от громкого звука пожарных извещателей в коридоре. Курянин открыл дверь и почувствовал запах дыма и копоти. В тамбуре он встретил жителя соседнего дома, который из окна увидел сработавшую систему дымоудаления и примчался на помощь. Егор не мог понять, в какой квартире произошло несчастье. Вместе с соседом они начали стучаться в соседние квартиры. Никто не открывал. Толкнув очередную дверь, он понял, что она открыта. Егор вошел в помещение и понял, что именно здесь и произошел пожар. Все было в едком дыму.

- Я пробрался на кухню, открыл там окно, - вспоминает Егор, - чтобы хоть как-то проветрить квартиру, неожиданно почувствовал, что на полу кто-то лежит, это был человек. – Взяв подмышки, я вытащил его в коридор. – Это была пожилая женщина.

В этот момент прибыли пожарно-спасательные подразделения, огнеборцы провели проливку.

- Сообщение о пожаре поступило в 5 часов 34 минуты, - рассказывает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы отдела НД и ПР по Курску Главного управления МЧС России по Курской области Анастасия Акульшина. – В 5.37 пожарные 8 части и первой специализированной пожарно-спасательной части Курска уже были на месте, через пять минут пожар удалось полностью ликвидировать. Сейчас проводится экспертиза по установлению его причины, предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из электроприборов.

Частично парализованная 86-летняя женщина проживала одна, проснувшись ранним утром, она и почувствовала запах гари. Пожилая курянка попыталась выбраться самостоятельно, но, потеряв сознание от удушья, упала на пол.

Егор привел соседку домой, вместе с женой они напоили ее чаем, уложили отдохнуть. Прибывшие медики осмотрели курянку, которая, к счастью, в госпитализации не нуждалась. Женщина не переставала благодарить своих спасителей. Немногим позже ее забрала дочь.

- Страшно не было, - делится впечатлениями Егор, я даже не успел ничего почувствовать, просто действовал автоматически, любой на моем месте поступил точно так же. – Разве это подвиг? – Мы не должны оставаться равнодушными к бедам окружающих людей, проходить мимо, протягивать руку помощи нужно всегда и в любой ситуации, даже если эта ситуация связана с риском для жизни.

По статистике немало пожаров в Курской области происходит именно с участием пожилых людей, находящихся в так называемой «группе риска». Ведь зачастую они не могут самостоятельно позаботиться о своем здоровье и безопасности. А потому очень важно не оставаться в стороне, если такие люди проживают рядом, просто быть к ним чуточку повнимательнее.