«Ростелеком» и «Общероссийский Народный Фронт» организовали горячую линию волонтеров #МыВместе

В целях обеспечения работы горячей линии помощи пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) задействовал услугу «Ростелекома» — номер 8-800, звонки на который бесплатны для пользователей из любого региона страны. Цифровой провайдер также предоставил сервисы виртуальной АТС (ВАТС), позволяющие волонтерам оперативно реагировать на запросы граждан. В зависимости от решаемого вопроса удобные настройки голосового меню помогают быстро соединять граждан с нужным оператором, а реализованная функция адресного перевода звонков эффективно распределяет большой их поток непосредственно в региональные центры с учетом географической принадлежности. Комплекс услуг от «Ростелекома» позволяет обрабатывать операторам более 50 тысяч заявок в день с общей продолжительностью диалогов в 270 тысяч минут — то есть более полугода за сутки.

Всероссийский колл-центр принимает заявки по номеру 8-800-200-34-11 на доставку продуктов и лекарств, других предметов первой необходимости. Волонтеры помогают в оплате услуг ЖКХ и оформлении больничных листов. «Ростелеком» предоставил 5 тысяч сим-карт для поддержания бесперебойной связи между ними и ОНФ.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Для организации стабильной работы горячей линии волонтеров наша компания применила облачные сервисы. Настройки голосового меню позволяют распределять звонки между регионами с учетом времени суток и объема вызовов, что существенно снизило нагрузку на линии связи и повысило доступность колл-центра. Реализована возможность перевода звонков на другие социальные службы, часть обращений обслуживается автоинформатором без соединения с оператором. В дальнейшем для расширения мощностей горячей линии в Центральном федеральном округе и других городах страны мы планируем подключить наши услуги еще в 85 региональных офисах ОНФ».

Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома Общероссийского Народного Фронта:

«“Ростелеком” максимально быстро предложил решение, удовлетворяющее наши потребности. Благодаря ВАТС на горячей линии появились новые возможности. В частности, граждане могут получать последнюю информацию о коронавирусе и проконсультироваться с медицинскими работниками и специалистами психологической службы. К работе горячей линии подключилось более 50 священнослужителей разных конфессий, оказывающие духовную помощь и поддержку. Для этого они используют приложение “Ростелекома” на компьютере или мобильном устройстве».

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Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. ВАТС позволяет производить оповещение любого количество людей с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы, записывать и хранить разговоры пользователей. Возможна интеграция с внутренними системами заказчика.

Номер 8-800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для юридических лиц можно на сайте компании и по телефону 8-800-200-3000.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы