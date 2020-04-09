«Ростелеком» предложил курянам новые тарифные планы

В состав пакетов входит интернет и мобильная связь. Первыми новые пакеты выбрали жители Дмитриева и Курчатова.

Новый тарифный план «Технологии общения» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с и мобильную связь с безлимитным интернетом и 1 200 минутами разговоров. Звонки внутри сети «Ростелекома» и на номера Теле2 бесплатные. Кроме того, в рамках пакета можно отправить до 500 СМС сообщений.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы предложили абонентам, которые не смотрят ТВ, тарифный план, включающий только нужные им услуги: мобильную связь и домашний интернет. Это позволит экономить средства на услугах связи. Стабильно высокая скорость интернета обеспечит комфорт работы тем, кто сейчас на удалённом доступе. А смотреть фильмы в Wink, если захотят, куряне смогут бесплатно в рамках этого же тарифа».

Wink – сервис, позволяющий смотреть любимые передачи, кино и мультфильмы, сериалы и познавательные видео в любое время. Более 260 телеканалов, 7 тысяч фильмов, а также образовательный контент «Ростелеком. Лицей» доступны подписчикам приложения. С помощью функции мультискрин можно начинать просмотр на телевизоре, а продолжать на планшете или мобильном телефоне. До 30 апреля доступ к отечественным художественным и мультипликационным фильмам открыт для всех пользователей вне зависимости от подписки. Кроме того, каждый курянин может заниматься дома спортом благодаря видео с онлайн-тренировками. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.

Ирина Шумакова, первый абонент, пользующийся тарифом «Технологии общения» в г. Дмитриев:

«Интернет хороший у вас. И с близкими общаться стало проще, и для работы помогает, особенно сейчас, когда мы в режиме самоизоляции и ведём дистанционные занятия для детей. В Wink ещё не заходила, но составляю список фильмов, которые хочу в ближайшее время посмотреть».

Подробности о новой линейке тарифных планов можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-1000-800.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».