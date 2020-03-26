2020-03-26T10:57:54+03:00
Общество

Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам

Программа поддержки коснется тех клиентов, индустрии которых пострадали от последствий пандемии
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Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков.

Сбербанк продолжает работать над дополнительными мерами поддержки своих клиентов, в том числе и в рамках решений Президента Российской Федерации, озвученных им сегодня.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Банк понимает сложившуюся непростую ситуацию и готов поддержать тех клиентов, у которых сложности в бизнесе возникли по причине пандемии коронавирусной инфекции. Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, — на срок до окончания действия кредитного договора. В ближайшее время мы разработаем дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение сегодняшних решений Президента Российской Федерации и в тесном взаимодействии с Правительством и ЦБ России».

Банк будет оценивать реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей, обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам, в рамках финансирования которых банк готов пойти на реструктуризацию. Каждый случай реструктуризации будет рассматриваться индивидуально исходя из влияния текущей ситуации на заемщика, например, приостановление или ограничение деятельности заемщиков или его ключевых контрагентов. Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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