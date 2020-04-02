Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Принятые меры достаточны для контроля за ситуацией"

Как уже сообщала КП, новых случаев заражения инфекцией COVID-19 в регионе пока не выявлено. Их по прежнему три. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.

2 апреля губернатор региона Роман Старовойт ответил на самые популярные вопросы курян о режиме повышенной готовности по крооронавирусу в регионе.

Почему не введете ЧС и тотальный карантин по всей области?

- Для введения карантина или режима ЧС необходимо в обязательном порядке предписание главного государственного санитарного врача по Курской области. В настоящее время таких оснований не имеется. Меры принятые нами в режиме повышенной готовности сейчас достаточны для контроля за ситуацией.

Однако это не означает, что нам с вами нужно расслабляться. Режим всеобщей самоизоляции действует, все другие введенные ограничения тоже. Все ответственные органы и врачи в состоянии повышенной готовности.

Будут ли закрыты города Железногорск и Курчатов?

- Пока нет, но с 3 апреля усилим контроль за въездом и выездом из этих городов. Необходимость связана с тем, что там находятся стратегически важные предприятия — Михайловский ГОК и атомная станция. Ограничения затронут только граждан, не зарегистрированных в Железногорске или Курчатове. Тех, кто работает в одном из этих населенных пунктов, но проживает в другом, пропусками обеспечат работодатели.

Введете ли пропускную систему на период всеобщей самоизоляции?

- Мной вчера на оперативном штабе дано поручение в кратчайшие сроки проработать эффективный механизм пропускной системы. Это касается, прежде всего, необходимости обеспечить бесперебойную работу тех предприятий и организаций, которые не попадают под ограничительные меры. Введение маршрутных листов нужно и для реализации принятых в регионе мер по самоизоляции граждан. Решение о времени введения пропускного режима приму в ближайшие дни в зависимости от решений федерального центра и развития эпидобстановки в регионе.

Также на сайте администрации Курской области вместе с вами будем контролировать дезинфекцию общественного транспорта в Курске — в формате постоянной онлайн-трансляции.

Ну и лишний раз напомню: #ОставайтесьДома, регулярно и тщательно мойте руки с мылом, проводите влажную уборку квартиры. Если есть острая необходимость выйти на улицу — держите дистанцию минимум 1-2 метра от других людей (даже в магазине или аптеке), не встречайтесь с друзьями и знакомыми.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

Для тех, кто хочет оставаться в спортивной форме, тренер по дзюдо спортшколы Курчатова мастер спорта Анатолий Клименко подготовил несколько упражнений.

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Курской области в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.

За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени.