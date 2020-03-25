Интернет от «Ростелекома» пришёл в Дмитриевский район

Специалисты компании проложили более 30 километров оптоволокна. Жильцы 400 домохозяйств получили высокоскоростной доступ в интернет по технологии GPO(1) и возможность пользоваться современными цифровыми сервисами.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Технология GPON позволяет абоненту помимо основной услуги – интернета – подключать дополнительные и пользоваться ими без потери качества. Это может быть видеонаблюдение, сервис “Умный дом” или, например, “Ростелеком. Лицей”. Всё зависит от потребностей и интересов. Кстати сейчас, когда сотни людей работают из дома, “Ростелеком” предпринял ряд мер, чтобы обеспечить их комфорт: увеличил скорость на всех тарифах, отменил оплату за звонки внутри сети и на номера Теле2, обеспечил возможность оплачивать услуги позже обычного срока. Кроме того, у всех абонентов появился бесплатный доступ к большому количеству отечественных фильмов, сериалов и мультфильмов в Wink».

Wink – онлайн-кинотеатр, предоставляющий доступ более чем к 3 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и передач. Воспользоваться этой цифровой платформой для просмотра ТВ или любимого кино может абсолютно каждый. Для этого достаточно скачать приложение Wink, выбрать подходящую под интересы подписку и оформить её.

Просмотр возможен с разных устройств: мобильного телефона, планшета, компьютера или телевизора. А с помощью функции «Мультискрин» абонент может начать смотреть фильм с одного устройства, а продолжить на другом.

Более подробно о подключении можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

Справка:

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».