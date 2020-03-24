Читатели спросили – «Открытие» отвечает

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Что сейчас тревожит людей в связи с нынешней ситуацией в стране и в мире?

- Наши эксперты 13- 14 марта провели опрос финансового поведения россиян. Отвечая на вопрос, я хочу поделиться некоторыми данными:

60% россиян опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% - заражения коронавирусом СOVID-19, из-за пандемии которого по всему миру принимаются беспрецедентные меры карантина и изоляции сотен миллионов людей. 26% респондентов беспокоят ограничения на поездки за границу, ставшие следствием карантинных мероприятий в разных странах планеты. 23% считают проблемой для себя отмену массовых мероприятий.

К самой угрозе заражения наши соотечественники пока относятся достаточно легкомысленно. 61% не боятся коронавируса и считают, что отношение к нему в мире — паника на пустом месте. 10% заявили, что им все равно, заразятся они или нет. Только чуть больше 28% опасаются заражения. 58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали предпринимать личные меры предосторожности. В частности, 18% стали реже ездить в общественном транспорте. 16% отказались от поездок за границу или внутри России. 13% реже контактируют с окружающими. 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% - реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. При этом лишь 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.

- Какие тренды преобладают в розничном кредитовании?

- Несмотря на текущую ситуацию, мы продолжаем активно осваивать сегмент ипотеки, работаем с партнерами (застройщики и риелторы). Очень востребовано в розничном кредитовании рефинансирование. На него приходится процентов 80 заявок. Как правило, используя этот продукт, люди стремятся не только оптимизировать имеющиеся кредиты, но и взять дополнительную сумму на свои нужды. Также банк активно занимается выпуском кредитных карт. В 2020 году этот сегмент, по нашим прогнозам, должен показать устойчивый рост. Существенно увеличился спрос на кредиты и не наблюдается ажиотажного спроса на валюту на фоне ослабления рубля. Что касается сбережений населения – вклады по-прежнему актуальны, особенно рублевые. Никакой другой инструмент сбережения на рынке не дает такой гарантированной надежности. Еще одна тенденция, которую хотелось бы отметить – это повышение интереса к инвестиционным счетам.

- Какие требования сейчас предъявляются к ипотечному заемщику?

- Банк традиционно использует в своей работе скоринговую систему оценки потенциального клиента – это подробная анкета, которая, если судить строго, примерно одинакова у всех банков. Любой, кто обращается в банк за кредитом, такую анкету заполняет и указывает достаточно много данных о себе: паспортные данные, сведения о доходах, месте работы, семейное положение и так далее. Банк анализирует эту информацию. Второй используемый сегодня инструмент – анализ кредитной истории клиента. Она также тщательно проверяется и анализируется банком. При принятии решения банк руководствуется как минимум двумя основными параметрами – уровень дохода клиента и положительная кредитная история. Остальные факторы лишь уточняют принятое решение и способны дополнить общую оценку потенциального заемщика. Если детализировать требования к ипотечному заемщику - минимальный возраст 18 лет, а максимальный возраст 65 лет, общий трудовой стаж не менее 1 года. При этом стаж на последнем месте работы (как основном, так и по совместительству) должен составлять не менее 3 месяцев. Это основные требования к заемщику, осуществить расчет по сумме кредита, сроку и платежу вы сможете при визите в офис и на сайте банка «ФК Открытие».

- Можно ли не страховать ипотеку?

- Согласно законодательству РФ страхование объекта недвижимости является обязательным при приобретении жилья в ипотеку. Страхование жизни/здоровья и титульное страхование (право собственности на жилье) для вторичного жилья является добровольным, за отказ от страхования существуют надбавка к ставке в размере 2% за каждый риск. Клиент может обратиться в любую страховую компанию, входящую в перечень аккредитованных, – информация об этом представлена на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- Стоит ли оформлять для своих сотрудников зарплатные карты малому бизнесу? Почему?

- Зарплатные карты однозначно стоит оформлять, вне зависимости от вида бизнеса. Во-первых, это удобство в расчетах и удобство при снятии наличных денежных средств, так как по нашим картам отсутствует привязка к банкоматной сети, и снимать денежные средства можно абсолютно бесплатно в любом банкомате мира. Во-вторых, это льготные ставки по продуктам банка, которые предлагаются исключительно для зарплатных клиентов банка. В-третьих, это интересные программы Cash-Back, которые позволяют получать дополнительный доход от совершаемых операций.