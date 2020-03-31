Роман Старовойт о первых случаях коронавируса в Курске: "Только режим полной самоизоляции позволит нам купировать распространение инфекции"

Губернатор Курской области записал видеообращение в связи с первыми случаями заболевания коронавирусом в регионе:

- Из восьми пациентов, которые сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус диагноз официально подтвердился у троих. Один из больных вернулся 20 марта из Московского региона в Курск. Его состояние удовлетворительное, есть симптомы ОРВИ. Еще двое больных - это семья с восьмимесячным ребенком. Они вернулись из-за рубежа. Все трое больных уже долгое время находятся под наблюдением, их контакты известны.

Губернатор призвал соблюдать режим строгой самоизоляции:

- Только режим строгой самоизоляции, который введен с 30 марта в Курской области позволит нам купировать распространение инфекции по нашей территории. С 31 марта начата санитарная обработка улиц и мест общего пользования Курска. Но только строгая дисциплина, внимательное отношение друг к другу позволят нам пережить этот сложный период. До конца этой недели будут приняты изменения в законодательство РФ, которые позволят задним числом, начиная с 1 марта, ввести дополнительные льготы и меры экономической поддержки как предприятиям малого и среднего бизнеса, так и крупным системообразующим предприятиям.

На территории Курской области также будут приняты местные законодательные акты. Государство обязательно окажет помощь и предприятиям частным форм собственности, а также сотрудникам государственных учреждений и работникам социальной сферы.

КП уже сообщала, что три первых случая заболевания коронавирусом в Курске зарегистрированы 31 марта. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Их первичные анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.

- Этих пациентов сразу же госпитализировали в Курскую областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко в соответствии с принципами работы в случае выявления коронавирусной инфекции. Очень важно отметить, что мы сразу же назначили им лечение, не дожидаясь подтверждения диагноза, - сказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.