«Ростелеком» подключил к интернету частные и многоэтажные дома Льгова

области

Теперь более полутора тысяч жителей многоэтажных и частных домов города могут пользоваться высокоскоростным доступом в сеть, а также другими услугами провайдера.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелекома»:

«В этом году "Ростелеком" в Курской области проводит масштабную стройку сетей связи. И речь идёт не только об административном центре, но и об отдалённых от Курска районах. К высокоскоростному интернету "Ростелекома" подключены Хомутовка, Конышевка, Пристень, а теперь и Льгов. Наши специалисты проложили более 30 км оптоволокна, чтобы обеспечить жителей города всеми возможностями цифровых технологий. Это новый шаг в цифровизации всей области».

С марта льговчане пользуются пакетными предложениями «Ростелекома». Например, тариф «Для всего» включает наиболее полный набор услуг: интернет на скорости до 100 Мбит/с, мобильная связь для всей семьи, телевидение с приставкой «Wink», а также сервис «Видеонаблюдение». Кроме того, дополнительно в пакет входит антивирус и родительский контроль. Все услуги объединены в единый счёт и оплачиваются раз в месяц одной суммой.

Более подробно о подключении во Льгове можно узнать по телефону 8-800-1000-800 и на сайте http://kursk.rt.ru.

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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Справка:

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».