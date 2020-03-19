2020-03-19T10:39:08+03:00
Общество

Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений для курян

«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. В настоящее время более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от «Ростелекома», у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контенту для детей. В настоящее время свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».

Для того, чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

Справка:

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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