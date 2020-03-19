Со стратегической обучающей сессии на Михайловском ГОКе стартовал проект по проведению лидерских поведенческих аудитов безопасности (ЛПАБ) на производственных площадках, рассчитанный на 2020-2021 годы. В стратегической сессии участвовали руководители УК «Металлоинвест» и предприятий компании.

Участники семинара провели аудит в цехе ремонта технологического транспорта, горных и дорожных машин комбината. Полученный опыт будет передан на уровень линейных руководителей и специалистов предприятий Компании.

Представители Союза специалистов промышленной и экологической безопасности (ССПЭБ) познакомили участников с приницпами и методами лидерских поведенческих аудитов безопасности, которые включают анализ выполнения работ, диалог с работниками и совместный поиск причин небезопасных действий.

- Наша ключевая цель - достижение нулевых показателей по травматизму. Мы изучаем и перенимаем лучший российский и мировой опыт в сфере охраны труда. Один из самых эффективных механизмов продвижения культуры безопасного производства среди сотрудников – личный пример руководителей, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Кстати, на предприятиях компании действуют Кардинальные требования по охране труда, а руководителями приняты Персональные обязательства по ОТиПБ. Есть и «СТОП-карты» - для остановки при необходимости работ, если они идут с нарушением требований охраны труда.

Также каждый год в рамках Недели охраны труда Компания проводит круглый стол в формате видеоконференции. Здесь сотрудники имеют возможность задать свои вопросы руководству. Проходят и обучающие семинары по использованию средств индивидуальной защиты, творческие конкурсы.