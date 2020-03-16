2020-03-16T15:43:19+03:00
Общество

Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»

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Управляющий банком «Открытие» в Курске Иван Федосеев вновь готов ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе, а также об общей стратегии работы с предпринимателями: о тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, эффективных программах господдержки, рассчетно-кассовом обслуживании прочем.

Ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 16 по 22 марта включительно пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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