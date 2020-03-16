Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»
Управляющий банком «Открытие» в Курске Иван Федосеев вновь готов ответить на вопросы читателей.
Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе, а также об общей стратегии работы с предпринимателями: о тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, эффективных программах господдержки, рассчетно-кассовом обслуживании прочем.
Ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.
С 16 по 22 марта включительно пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru
Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU