Замгубернатора Курской области Юрий Князев ушел на удаленку

На режим удаленной работы перешел заместитель губернатора Курской области Юрий Князев. Вызвано это тем, что несколько дней назад он находился в недельной поездке с семьей в ОАЭ. Эта страна не входила в составленный Роспотребнадором список стран, после посещения которых необходим карантин.

19 марта главный санитарный врач России подписал постановление, обязавшее перейти на самоизоляцию всем прибывшим из-за рубежа. Юрий Князев чувствует себя хорошо, в ближайшие дни он продолжит работу, но уже используя дистанционные виды связи.

Ранее на карантин отправился глава города Курска Виктор Карамышев. Мэр недавно приехал из Танзании.