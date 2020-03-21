2020-03-21T14:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Замгубернатора Курской области Юрий Князев ушел на удаленку

Чиновник отдыхал с семьей в Эмиратах
Яна ШЕЛЕСТ
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Чиновник будет работать дистанционноЧиновник будет работать дистанционноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На режим удаленной работы перешел заместитель губернатора Курской области Юрий Князев. Вызвано это тем, что несколько дней назад он находился в недельной поездке с семьей в ОАЭ. Эта страна не входила в составленный Роспотребнадором список стран, после посещения которых необходим карантин.

19 марта главный санитарный врач России подписал постановление, обязавшее перейти на самоизоляцию всем прибывшим из-за рубежа. Юрий Князев чувствует себя хорошо, в ближайшие дни он продолжит работу, но уже используя дистанционные виды связи.

Ранее на карантин отправился глава города Курска Виктор Карамышев. Мэр недавно приехал из Танзании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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