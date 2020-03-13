2020-03-13T10:22:45+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал фестиваль КВН в Курске

Оператор связи обеспечил беспроводной доступ к интернету зрителям мероприятия
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» стал официальным партнером фестиваля КВН «Битва за сезон» в Курске, участие в котором приняли около 20 команд из Курска, Краснодара, Москвы, Тамбова, Северодвинска, Ростова-на-Дону, Донецка, Воронежа и других городов. Оператор связи обеспечил беспроводной доступ к интернету зрителям мероприятия.

Wi-Fi в зале позволял гостям и участникам выходить в Сеть на скорости до 100 Мбит/с. Благодаря этому куряне смогли выкладывать в сторис видео и делиться фото прямо с мероприятия без трат мобильного трафика. Всего за вечер «Ростелеком» зафиксировал более 350 выходов в интернет.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В XXI веке уже недостаточно просто сходить на концерт. Хочется и самому получить эмоции, и поделиться ими со своими друзьями. "Ростелеком" помогает сделать это с помощью цифровых технологий, обеспечивая высокое качество и удобство использования услуги».

.

.

«Ростелеком» установил несколько точек Wi-Fi, которые обеспечили беспроводной доступ в Сеть сотням пользователей одновременно без потери скорости. Для того, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом, зрители фестиваля проходили авторизацию с помощью смс, сайта «Госуслуги» или звонка на бесплатный номер «8-800».

В свою очередь команды старались не подвести своих болельщиков и произвести впечатление на жюри. Лучшие прошли в 1/8 финала Юго-Западной Лиги КВН.

Владимир Тарарыкин, директор Юго-Западной Лиги КВН:

«Игроки волновались, конечно. Потому что Юго-Западная лига для них – это, по сути, последняя ступень перед телевизионными играми. Поэтому и выложиться нужно на полную, чтобы пройти дальше. Фестивали подобного масштаба в Курске проводятся дважды в год. Зрителей – тысячи, участников – сотни, и для нас как организаторов очень важно, чтобы довольны остались и те, и другие. И с поддержкой "Ростелекома", в том числе цифровой, всё удалось».

«Ростелеком» также учредил приз лучшему игроку фестиваля. Им стала капитан команды «Хочу замуж!» Настя Карая.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
На заседании 12 марта Воронежская областная Дума рассмотрела и поддержала подавляющим большинством голосов Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации
Новости 24
Курские студенты выступили с Маршалом и Сюткиным
В Курской области стартует антинаркотическая акция
Двух подростков обвиняют в краже металла в Курске
Настойчивыми звонками мошенники заставили курянку отдать им 116 тысяч рублей
Реконструкция курских очистных сооружений завершится в 2023 году
В Курской области высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной
В прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты
В центре Курска штрафуют владельцев неправильно припаркованных авто
Под Курском в жилом доме выгорел потолок
Игроки курского «Авангарда» попали в сборную ФНЛ 26-го тура
Курянам советуют дезенфицировать гаджеты против коронавируса
В Курской области "накрыли" группу наркодиллеров
В Курской области стартовал проект "сельской ипотеки"
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Курской области открылась "горячая линия" по коронавирусу
В Курске готовятся к пожароопасному сезону
Куряне, отобравшие у школьника 150 рублей, получили реальные сроки
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Двух курян осудили за убийство иностранца
Курский краеведческий музей займет три этажа бывшего завода
В Курске началась подготовка к ремонту дорог
В Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
В регионе хотят ввести социальную карту курянина
В Курске сгорела иномарка
Курянина арестовали за кражу собаки
Курские артисты выступят в Большом театре
Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать
В Курской области проверяют такси
Курянина обвиняют в изнасиловании знакомой