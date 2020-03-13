«Ростелеком» поддержал фестиваль КВН в Курске

«Ростелеком» стал официальным партнером фестиваля КВН «Битва за сезон» в Курске, участие в котором приняли около 20 команд из Курска, Краснодара, Москвы, Тамбова, Северодвинска, Ростова-на-Дону, Донецка, Воронежа и других городов. Оператор связи обеспечил беспроводной доступ к интернету зрителям мероприятия.

Wi-Fi в зале позволял гостям и участникам выходить в Сеть на скорости до 100 Мбит/с. Благодаря этому куряне смогли выкладывать в сторис видео и делиться фото прямо с мероприятия без трат мобильного трафика. Всего за вечер «Ростелеком» зафиксировал более 350 выходов в интернет.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В XXI веке уже недостаточно просто сходить на концерт. Хочется и самому получить эмоции, и поделиться ими со своими друзьями. "Ростелеком" помогает сделать это с помощью цифровых технологий, обеспечивая высокое качество и удобство использования услуги».

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«Ростелеком» установил несколько точек Wi-Fi, которые обеспечили беспроводной доступ в Сеть сотням пользователей одновременно без потери скорости. Для того, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом, зрители фестиваля проходили авторизацию с помощью смс, сайта «Госуслуги» или звонка на бесплатный номер «8-800».

В свою очередь команды старались не подвести своих болельщиков и произвести впечатление на жюри. Лучшие прошли в 1/8 финала Юго-Западной Лиги КВН.

Владимир Тарарыкин, директор Юго-Западной Лиги КВН:

«Игроки волновались, конечно. Потому что Юго-Западная лига для них – это, по сути, последняя ступень перед телевизионными играми. Поэтому и выложиться нужно на полную, чтобы пройти дальше. Фестивали подобного масштаба в Курске проводятся дважды в год. Зрителей – тысячи, участников – сотни, и для нас как организаторов очень важно, чтобы довольны остались и те, и другие. И с поддержкой "Ростелекома", в том числе цифровой, всё удалось».

«Ростелеком» также учредил приз лучшему игроку фестиваля. Им стала капитан команды «Хочу замуж!» Настя Карая.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».