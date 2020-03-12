Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что о необходимости корректировок в Основной Закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, Президент России Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию 15 января текущего года. С этого момента в адрес специально созданной рабочей группы, занимающейся сбором предложений, направленных на совершенствование Основного Закона страны, поступило более тысяч инициатив. Предложения были собраны от субъектов законодательной инициативы, а также граждан и организаций по всей стране. В регионах, в том числе и Воронежской области, прошли масштабные дискуссии и консультации с общественностью и экспертами по данному вопросу. От воронежцев также был получен живой отклик. 11 марта Госдума одобрила законопроект о поправках к Конституции в третьем чтении. Совет Федерации также поддержал законопроект.

– Поправки к Конституции, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени. Главный приоритет – защита прав граждан, их достойная жизнь и благополучие, развитие человеческого капитала. В частности, в Основном Законе страны будет закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, положения о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума (стабильное развитие экономики сегодня дает такие возможности, но и в будущем это станет безусловным приоритетом при любых изменениях), – отметил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетёсов. – Поправки призваны закрепить социальные обязательства государства перед людьми, гарантируют упрочение государственности России, усилят роль граждан через расширение полномочий парламента, сделают более прозрачной и эффективной систему власти в стране. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Владимирович Путин, решающее слово по всем этим изменениям в любом случае остается за гражданами России.

Федеральный Закон парламентариям детально представил председатель думского Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин. Он рассказал, что документом предложено внести изменения в положения 22 статей шести глав Основного Закона страны. При этом фундаментальные основы Конституции не затрагиваются.

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– Поправки вносятся в целях обеспечения суверенитета страны, закрепления социальных гарантий для граждан и развития политической системы страны, – подчеркнул Виктор Буздалин.

В ходе обсуждения федерального закона свое мнение также выразил ряд парламентариев.

В частности, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Роман Жогов отметил, что фракция приняла консолидированное решение единогласно поддержать закон и текст поправок.

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– Нет необходимости уходить в детали поправок и открывать прения, какие из них важнее и какие из них не попали в окончательный текст закона. Весь депутатский корпус внимательно следил за дискуссиями по этому поводу. Мы рассматриваем документ, который, несомненно, окажет огромное влияние на дальнейшее развитие страны. Разработка этого закона велась масштабно, многие предложения простых людей нашли свое отражение в его статьях. В том числе изменения направлены на поддержку семьи, ее ценностей, защиты детей. Важнейшим нововведением станет закрепление приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве. Поправки в Основной Закон наделяют новыми полномочиями политические институты российского государства, укрепляют их позиции и определяют балансировку системы властных полномочий. Наша страна также столкнулась с внешними вызовами, которые предопределили еще одно направление корректировки Российской Конституции. Для нас сейчас крайне важно быть едиными во мнении по вопросу необходимости этих изменений. Мы должны защитить и укрепить суверенитет страны. Должны сами решить, как и по каким правилам нам жить. Должны быть уверены в завтрашнем дне. Но именно народное голосование окончательно решит судьбу этого закона. Мы поддерживаем текст, а окончательное решение – за людьми, – сказал Роман Жогов.

В свою очередь руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Андрей Рогатнев рассказал, что партия предложила 108 поправок, направленных на совершенствование Конституции, из которых в том или ином виде в окончательный вариант Закона РФ вошли около 20.

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– Мы считаем, что Основной Закон все еще нуждается в серьезном структурном изменении и настаиваем на продолжении конституционного процесса. Поэтому фракция КПРФ в Воронежской областной Думе воздерживается от голосования по представленному документу, – заявил Андрей Рогатнев.

Слово взяла также председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, которая подробно остановилась на блоке поправок, касающихся социальной сферы.

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– Благодаря предложенным изменениям социальные права граждан будут безусловно защищены Основным Законом. Кроме того, государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Впервые в Основном Законе акцентировано внимание на обязанности власти обеспечивать оказание доступной и качественной медицинской помощи, а также создавать условия для ведения здорового образа жизни, что, безусловно, также говорит о приоритетах государства, – перечислила Людмила Ипполитова. – Считаю, что поправки своевременны и актуальны, поэтому предлагаю их поддержать.

В ходе дальнейшего голосования Воронежская областная Дума подавляющим большинством голосов поддержала Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов выразил уверенность, что жители региона примут активное участие в общероссийском голосовании.

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– Я приглашаю всех жителей Воронежской области 22 апреля – это будет выходной день, прийти, проголосовать, высказать свое мнение. Конституция, дающая россиянам гарантию на достойную жизнь, отвечающая их социальным запросам и современным политическим и экономическим вызовам, сможет начать работать только в случае полного одобрения ее новых положений в ходе Всенародного голосования. Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и придут на избирательные участки, – сказал Владимир Нетёсов.