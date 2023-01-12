На кладбище под Курском насмерть замерзли двое мужчин

В региональном СК пока не подтвердили версию, что мужчины сбежали из областной психбольницы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 11 января, на территории кладбища пригородного поселка Искра в Курском районе были найдены тела двух мужчин. Как рассказала КП старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Зарубина, смерть имеет некриминальный характер – на телах мужчин повреждений нет. Предположительная причина гибели – гипотермия.

В сети появилась информация, что мужчины были пациентами областной психиатрической больницы, которые самовольно покинули медицинское учреждение. Однако в СУ СК эту версию не подтвердили.

- Сейчас идет только проверка по факту обнаружения тел двух мужчин. Однако их личности устанавливаются, - сообщила Наталья Зарубина.

К сожалению, это уже не первый в наступившем году случай, когда куряне пострадали от минусовой температуры. Так, в Новый год в Курчатовском районе в больницу попал 66-летний пенсионер с признаками обморожения.

В свою очередь, в курском Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения.

Прежде всего, при сильном морозе стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.