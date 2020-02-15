«Ростелеком» поддержал чемпионат «Молодые специалисты 2020» в Курске

Участниками мероприятия стали более 50 студентов техникума связи. Специалисты «Ростелекома» выступили экспертами на состязаниях по направлению «Многоканальные телекоммуникационные системы».

Конкурсанты проходили испытания в два этапа: теоретическую часть (электронное тестирование) и практическую – с помощью различного специализированного инвентаря. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, необходимый для прохождения тестирования, предоставил «Ростелеком». Из 11 человек, выбравших специализацию «Многоканальные телекоммуникационные системы», во второй этап прошли лишь пятеро набравших наибольшее количество баллов в тесте.

Практическая часть конкурсного испытания включала в себя работу с оптоволокном: его нужно было очистить от буферного слоя, разделить на 8 жил, каждую из которых в правильном порядке подключить к прибору. При этом в ход шли и стандартные инструменты, и сварочный аппарат, автоматически определяющий потери полученного сварного соединения. Если эти потери в норме – участник успешно справился с задачей.

Валерий Прытков, заместитель технического директора Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы обращали внимание на технику работы ребят, на то, придерживаются ли они норм безопасности: сварка должна вестись в перчатках, в защитных очках, потому что в случае попадания в глаз частички оптоволокна, вытащить её уже практически невозможно. Скажу честно, все справлялись по-разному: кто-то более уверенно, кто-то с волнением, а кто-то и с пренебрежением этими правилами. В итоге чемпионат поможет нам выбрать самых талантливых ребят, и в ряде случаев предложить им работу в "Ростелекоме". Сейчас такие специалисты очень востребованы, потому что интернет, телевидение, видеонаблюдение охватывают все большие территории Курской области и без монтажников, инсталляторов, электромонтёров с этой работой не справиться».

Студентка 2 курса Анастасия Матушкина:

«Я решила принять участие в конкурсе мастерства, чтобы проверить, насколько высок уровень моих знаний. Соперничать с парнями сложно, но интересно, поэтому надеюсь на высокий результат».

Победители Чемпионата профессионального мастерства в Курске помимо ценных подарков получат возможность пройти стажировку в компании «Ростелеком» и получить впоследствии работу.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».