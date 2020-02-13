«Ростелеком» обеспечил связью образовательные учреждения Курска

Подключенные услуги позволяют модернизировать учебный процесс с помощью просмотра обучающих видео, курсов, дискуссионных роликов, а также повысить качество образовательного контента для студентов.

Благодаря виртуальной телефонной сети восемь телефонных номеров техникума связаны в единую АТС через облако «Ростелекома», ни один звонок не остаётся пропущенным, а осуществлять внутренние коммуникации стало гораздо проще: телефонные номера не привязаны к месту, поэтому звонок в любой из трех корпусов техникума находит адресата, чему способствует и настроенное голосовое меню.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Будущее в образовании за цифровыми технологиями. Однако для того, чтобы обеспечить их развитие, необходимы базовые ресурсы, в данном случае интернет. Высокая скорость, бесперебойность работы, проводной и беспроводной доступ – вот технологии, позволяющие поддерживать фундамент, на котором строится современный образовательный процесс».

Интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет преподавателям находить и скачивать большие по объёму и качественные учебные материалы без потери лишнего времени. В итоге занятия становятся более интересными для студентов.

В Курском филиале Финансового университета специалисты «Ростелекома» установили три точки доступа Wi-Fi со скоростью до 30 Мбит/с, покрывающие всю территорию образовательного учреждения. С помощью беспроводного интернета студенты могут получать необходимые для обучения материалы и проводить время между парами с большей пользой для учебы, чем ранее. Выход в сеть возможен только в защищенном режиме: необходимо пройти авторизацию с помощью смс, звонка или регистрации на портале «Госуслуги».

Александр Матосов, начальник отдела вычислительной техники Курского филиала Финансового университета:

«Проект изначально включал наличие Wi-Fi только в коридорах, однако вскоре стало ясно, что беспроводной доступ в интернет нужен везде. Специалисты "Ростелекома" установили всю необходимую аппаратуру, и теперь довольны и преподаватели, и студенты. Последние даже хвастаются своим друзьям – не во всех учебных заведениях в Курске, даже высших, есть free Wi-Fi. А преподавателям стало удобнее и проще решать методические вопросы».

Подробнее об услугах «Ростелекома» для образовательных учреждений можно узнать на сайте https://kursk.rt.ru/b2b .

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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ОБПОУ «Курский техникум связи» является правопреемником областного государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 4 г. Курска, которое было образовано в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года. Включает 17 основных и 5 дополнительных образовательных программ по разным направлениям.

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Курский филиал Финансового университета является обособленным структурным подразделением федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ит-специалистов, социологов и политологов с 1919 года.