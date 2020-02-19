2020-02-19T21:08:23+03:00
Общество

В Курской области убили китайца, заболевшего простудой

Мужчина вылечился от ОРВИ и выписался из больницы, коронавирус у него не подтвердился
Яна ШЕЛЕСТ
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Смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекциейСмерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекциейФото: Из архива "КП"
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25 декабря прошлого года гражданин Китая приехал в город Железногорск Курской области в составе группы для работы на предприятии по пошиву обуви. В январе 2020 года все прошли медицинское обследование.

13 февраля мужчина попал в железногорскую больницу № 2 с подозрением на ОРВИ, 17 февраля его выписали в связи с выздоровлением. 19 февраля гражданин Китая скончался. Его тело было найдено с признаками насильственной смерти.

По данным правоохранительных органов, смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, подов для беспокойства у курян нет, область готова к встрече с «опасным» врагом на сто процентов. Совместно с Комитетом здравоохранения региона Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало комплекс мероприятий по практической отработке действий медперсонала учреждений здравоохранения при подозрении на коронавирус. Вирусологическая лаборатория готова к проведению лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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