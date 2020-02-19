В Курской области убили китайца, заболевшего простудой

25 декабря прошлого года гражданин Китая приехал в город Железногорск Курской области в составе группы для работы на предприятии по пошиву обуви. В январе 2020 года все прошли медицинское обследование.

13 февраля мужчина попал в железногорскую больницу № 2 с подозрением на ОРВИ, 17 февраля его выписали в связи с выздоровлением. 19 февраля гражданин Китая скончался. Его тело было найдено с признаками насильственной смерти.

По данным правоохранительных органов, смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, подов для беспокойства у курян нет, область готова к встрече с «опасным» врагом на сто процентов. Совместно с Комитетом здравоохранения региона Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало комплекс мероприятий по практической отработке действий медперсонала учреждений здравоохранения при подозрении на коронавирус. Вирусологическая лаборатория готова к проведению лабораторных исследований.