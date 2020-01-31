Курский Роспотребнадзор: «Коронавирус через посылки – это фейк»

Медики и сотрудники Роспотребнадзора рассказали о новой инфекции, попросили относиться к ситуации спокойно и убедили журналистов, что область готова к встрече с «опасным» врагом на все 100 процентов.

На 30 января в КНР зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй. Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

По данным курских турфирм, работающих в регионе, жителей Курской области сейчас в Китае нетФото: Яна ШЕЛЕСТ

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса еще в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония). На территории России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

С первых дней осложнения ситуации в РФ организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Журналистам продемонстрировали работу тепловизораФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Мы усилили контроль на государственной границе, в тех пунктах пропуска, которые у нас есть, - рассказал врио руководителя управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин. — С помощью тепловизоров дистанционно определяем состояние температуры тела всех прибывающих на нашу территорию для того, чтобы выявить на начальных этапах возможных заболевших.

По данным курских турфирм, жителей Курской области сейчас в Китае нет. Китайские студенты, обучающиеся в курских вузах, еще не вернулись с каникул. За теми, кто остался в городе, ведется наблюдение.

— Как только студенты вернутся, будет проводиться медицинское наблюдение ежедневно. Термометрия, то есть будут смотреть их состояние общее, - отметила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотрнебнадзора по Курской области Елена Борисова.

Совместно с Комитетом здравоохранения региона Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало комплекс мероприятий по практической отработке действий медперсонала учреждений здравоохранения при подозрении на коронавирус. Вирусологическая лаборатория готова к проведению лабораторных исследований.

— На сегодняшний день наши бригады максимально укомплектованы, медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилен санитарный режим, внесены определенные изменения в режим работы диспетчерской службы, - рассказал главный врач Курской городской станции скорой медицинской помощи Константин Хруслов. — У нас имеются изолирующие носилки и медицинская эвакуации эвакуация пациента с подозрением на коронавирус будет проходить с должной степенью изоляции.

Областная инфекционная больница также готова принять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

— В больнице есть боксированные отделения, которые позволяют изолировать таких пациентов, есть средства для проведения обследования и лечения в случае выявления вируса, - сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Курской области Олег Девянин.

И самая главная информация, волнующая граждан, получающих посылки из Китая: вирус во внешней среде неустойчив и разрушается в течение одних-двух суток.

— Коронавирус через посылки – это фейк, - отметил Олег Климушкин. — Весь мир озабочен новой инфекцией. Могу сказать, что ничего такого сверхъестественного не происходит, и призываю не раздувать ситуацию, а относится к ней спокойно. По сути дела, вот эти меры предосторожности связаны с тем, что это новый вирус, мало изученный.

Симптомы и меры профилактики

Симптомы заболевания схожи с симптомами ОРВИ в легких случаях и симптомами пневмонии – в тяжелых. Это сухой, непродуктивный кашель, лихорадка и повышение температуры до 38 градусов и выше, озноб, затруднения при дыхании, боли в грудной клетке, головная и мышечная боли, общее недомогание. Заболевание может начаться и нетипично – с диареи, тошноты, рвоты, потери аппетита, учащенного сердцебиения, с болей в конечностях и груди, а также с конъюнктивита.

Для профилактики заражения нужно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими составами; не касаться грязными руками лица, особенно глаз, рта, слизистых. Следует избегать мест большого скопления людей и контакта с людьми, имеющих симптомы ОРВИ. И нужно чаще проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.