Шесть наивных вопросов о парке "Патриот", который построят в Курске

Информация о том, что в Курске рядом с мемориальным комплексом «Курская дуга» областные власти планируют построить военно-патриотический парк «Патриот», вызвала бурное обсуждение в соцсетях. На самые распространенные вопросы курян ответила советник губернатора Анна Коновалова.

Почему парк называется «Патриот»?

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 1000-летию Курска. Название выбрано согласно методическим рекомендациям по созданию в регионах военно-патриотических парков «Патриот». Аналогичные под единым брендом сейчас возводятся по всей России, мы не можем отступить от всероссийской концепции, это определенный брендбук.

Слово «патриот» заимствовано из французского языка и переводится как «земляк». В контексте городского общественного пространства данное название приобретает глубокий смысл. Парк «Патриот» - это и дань памяти всем нашим землякам, положившим жизнь за родную землю и Отчество, и важное пространство для потомков героев. С точки зрения авторов проекта связь земляков через поколения - важнейший тезис для формирования будущего парка.

Зачем оборудовать парк вблизи Триумфальной арки, которая является курским брендом?

Мемориальный комплекс «Курская дуга» не поменяет ни свое название, ни свое предназначение. Здесь будет проведен текущий ремонт, реконструирована трибуна - памятное место будет сохранено в полном объеме.

Прилегающий к мемориалу бульвар остро нуждается в косметическом ремонте: асфальтовое покрытие изношено, две трети территории не освещено, малые формы хаотично разбросаны и морально устарели, требуется дополнительное озеленение. Пространство не приспособлено для маломобильных людей. Сказать, что сегодня оно является комфортным, нельзя.

В данном случае есть всероссийский концепт, задача, есть уже подготовленная локация и инвестор на конкретную локацию. Отказавшись от предложения, городские власти в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды вряд ли смогут привести в порядок это общественное пространство - даже только потому, что в списке территорий для перспективного благоустройства нынешнего бульвара нет.

Одна из частей парка предусматривает нечто вроде развлекательной зоны. Уместно ли это на территории военного мемориала?

Сейчас парк наполняется людьми лишь в дни торжественных мероприятий. Жители ближайших микрорайонов из-за недостатка общественных пространств приходят сюда для прогулок. В связи с этим было принято решение о проведении функционального зонирования трех отдельных участков бульвара. Торжественная зона мемориала Курской битвы остается практически неизменной. Участок с образцами военной техники наполняется арт-объектами этой тематики, а также малыми формами для тихого отдыха и созерцания. Третий фрагмент становится активной выходной зоной с качелями, скамейками и павильонами для проведения мероприятий. Этот участок символизирует мир, который нам подарили наши предки.

Общая концепция зонирования предполагает деление пешеходного бульвара на несколько укрупненных функциональных зон: входная зона; зона проведения мероприятий; активная зона (качели, детская зона); мемориальная зона бульвара с размещением арт-объектов и тематических скульптур; аллея Победы с образцами военной техники; мемориал «Курская дуга».

Почему нельзя открыть «Патриот» в другом месте?

Нет смысла создавать в городе несколько конкурирующих между собой общественных пространств единой тематики (излишняя милитаризация ни к чему), куда логичнее привести в порядок уже существующие. Создание мемориального парка «Патриот» на основе уже сложившегося общественного пространства - это попытка вдохнуть в него вторую жизнь, сделать привлекательным и востребованным.

Пройдут ли общественные обсуждения?

Речь идет о знаковом проекте с жесткими требованиями Министерства обороны, нарушать которые нельзя. К процессу проектирования были привлечены общества ветеранов боевых действий, историки, экологи, союз архитекторов, советник губернатора области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это люди, без консультативной помощи которых невозможно создание полноценной концепции конкретной территории. Когда проект будет на финальной стадии, авторы для широкой общественности проведут презентацию.

Кто за все это заплатит?

Проект будет реализован полностью на средства инвестора. Сейчас идут переговоры, поэтому пока не называются конкретные суммы.