2020-02-10T17:27:40+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением многоэтажки в Курчатове

«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в многоквартирных жилых домах Управляющей компании «Жилремсервис №1» в Курчатове
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Более 50 камер установлены теперь в помещениях и на фасадах зданий. Внутреннее и наружное видеонаблюдение охватывает парковку, детские, контейнерные и лифтовые площадки.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»

«Разные цифровые технологии заботятся о безопасности пользователей. Видеонаблюдение – одна из них. Человек может прикрыть глаза, отвернуться. А камеры “Ростелекома” работают 24/7 и никого и ничто не оставляют незамеченным. Благодаря этому уровень безопасности объектов, на которых установлено видеонаблюдение, повышается. А для бизнеса – это один из ключевых факторов».

Видеонаблюдение «Ростелекома» позволяет УК контролировать порядок как в домах, так и во дворах. Камеры с помощью инфракрасной подсветки «видят» в темноте, а широкий угол обзора позволяет охватить максимум подведомственной территории.

Ольга Прохорова, главный бухгалтер УК «Жилремсервис №1»:

«Видеонаблюдение помогло дисциплинировать компании, которые любили собираться на детских площадках и распивать спиртные напитки. Люди стали вести себя приличнее, стало намного тише и спокойнее. Жильцы теперь могут не переживать за сохранность своего имущества, в частности, за припаркованные автомобили. Ранее нередки из бензобаков сливали бензин, задевали и царапали чужие автомобили и уезжали. Теперь камеры видят все, и даже если что-то произойдет, найти и наказать нарушителя не составит труда. Информация с камер видеонаблюдения находится в Управляющей компании, но жильцы всегда могут обратиться к нам и получить записи. Кстати, обращаются не только жители, но и правоохранительные органы. А мы всегда готовы помочь, благо, для этого у нас сейчас есть все возможности».

Записи с камер видеонаблюдения хранятся до 210 дней на защищённом облаке «Ростелекома». Получить более подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно на сайте https://kursk.rt.ru/b2b/videonabludenie или по телефону 8-800-200-30-00.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курске остается неблагополучный пункт по болезни Ньюкасла
О логистике и «бережливом производстве»
В Курчатове Курской области назначили нового начальника полиции
Курские спортсмены стали победителями турнира «Русская зима»
В Курске пенсионерку задержали за кражу сумки с деньгами
Куряне стали хранить больше денег на банковских вкладах
Вратарей курского «Авангард» будет тренировать Александр Жидков
В Курске молодую пару подозревают в краже детской коляски
На Масленицу курянам обещают сюрпризы
«Мираторг» дополнительно инвестирует в АПК
За выходные в Курской области задержали 22 пьяных водителя
СК проверяет гибель курского пенсионера на пожаре
Курские пожарные спасли трех человек из горящей квартиры
В Курске нашли авиабомбу весом 25 килограмм
В Курской области усилится ветер
В Курске отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
В Курске ребенку-инвалиду больше трех лет не выдавали рецепты на бесплатные инсулиновые иглы
В Курске под утро загорелся жилой дом
Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Курские чиновники проверили, установил ли свинокомплекс дополнительные системы очистки