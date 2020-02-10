«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением многоэтажки в Курчатове

Более 50 камер установлены теперь в помещениях и на фасадах зданий. Внутреннее и наружное видеонаблюдение охватывает парковку, детские, контейнерные и лифтовые площадки.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»

«Разные цифровые технологии заботятся о безопасности пользователей. Видеонаблюдение – одна из них. Человек может прикрыть глаза, отвернуться. А камеры “Ростелекома” работают 24/7 и никого и ничто не оставляют незамеченным. Благодаря этому уровень безопасности объектов, на которых установлено видеонаблюдение, повышается. А для бизнеса – это один из ключевых факторов».

Видеонаблюдение «Ростелекома» позволяет УК контролировать порядок как в домах, так и во дворах. Камеры с помощью инфракрасной подсветки «видят» в темноте, а широкий угол обзора позволяет охватить максимум подведомственной территории.

Ольга Прохорова, главный бухгалтер УК «Жилремсервис №1»:

«Видеонаблюдение помогло дисциплинировать компании, которые любили собираться на детских площадках и распивать спиртные напитки. Люди стали вести себя приличнее, стало намного тише и спокойнее. Жильцы теперь могут не переживать за сохранность своего имущества, в частности, за припаркованные автомобили. Ранее нередки из бензобаков сливали бензин, задевали и царапали чужие автомобили и уезжали. Теперь камеры видят все, и даже если что-то произойдет, найти и наказать нарушителя не составит труда. Информация с камер видеонаблюдения находится в Управляющей компании, но жильцы всегда могут обратиться к нам и получить записи. Кстати, обращаются не только жители, но и правоохранительные органы. А мы всегда готовы помочь, благо, для этого у нас сейчас есть все возможности».

Записи с камер видеонаблюдения хранятся до 210 дней на защищённом облаке «Ростелекома». Получить более подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно на сайте https://kursk.rt.ru/b2b/videonabludenie или по телефону 8-800-200-30-00.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.