«Ростелеком» открыл в Курске обновлённый офис для абонентов

Теперь жителям города и области стало гораздо проще общаться с провайдером: в новом просторном и светлом помещении на Красной площади для этого применены различные цифровые технологии.

Посетители центра могут получить консультационные услуги оператора связи не только напрямую, но и с помощью экранов, на которых транслируется важная для пользователей информация. В офисе продаж и обслуживания установлен терминал, формирующий электронную очередь. Ожидание консультации специалиста сократилось практически в два раза.

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Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Технологичность и простота – вот ценности, которым мы следуем в работе, чтобы поддерживать высокие стандарты обслуживания. Для того, чтобы клиенты "Ростелекома" всегда оставались довольны, мы создаём комфортные и функциональные офисы. Здесь с помощью цифровых технологий абонент может получить ответы на необходимые вопросы или, например, подключить новые услуги, приобрести оборудование или оставить заявку на замену старого. Сотрудники "Ростелекома" в свою очередь в режиме онлайн узнают, получил ли клиент ответы на вопросы, с которыми обращался. В результате такая обратная связь становится отправной точкой для повышения качества обслуживания наших абонентов».

У каждого из «окошек» приёма установлены специальные планшеты, с помощью которых клиент в несколько кликов оставляет мнение о том, насколько успешным был визит в офис: решены ли задачи этого посещения, оказался ли специалист вежливым и грамотным, что можно было бы улучшить.

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Сергей Илларионович, абонент ПАО «Ростелеком» в Курске:

«Раньше я приходил и терялся, не знал, к кому обратиться. Тратил время на поиски терминала. А теперь он прямо на входе, не пропустишь, да и внуки не тянут за рукав, чтобы мы поскорее ушли – просторно, красиво, удобно, им есть, где посидеть или побегать. А на открытии даже мозаику им подарили, радости было! А я тем временем и телефон оплатил, и про квитанции узнал. Хорошо стало, чувствуется, что сделано для людей».

Обновлённый офис «Ростелекома» располагается по адресу Красная площадь, 8. Получить информацию об услугах можно на сайте «Ростелекома» http://kursk.rt.ru или по телефону 8 800 1000 800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».