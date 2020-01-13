В Курской области оборудуют 46 официальных купелей

В Курской области определены места проведения крещенских купаний в период празднования Крещения Господня в этом году. Всего в регионе организованы 46 мест, три из них – в областном центре, как уже сообщала "КП".

В официальных местах купаний будут дежурить спасатели и медики. Здесь можно будет безопасно окунуться в прорубь на Крещение: Курск (три места)

1. Центральный округ, парк им. 50 лет ВЛКСМ р. Тускарь, оборудованная прорубь

2. Железнодорожный округ, пляж «Городской» р. Тускарь, оборудованная прорубь

3. Сеймский округ, озеро Ермошкино оз. Ермошкино, оборудованная прорубь

Железногорск (одно место)

4. Железногорск городское водохранилище, оборудованная прорубь

Льгов (одно место)

5. г. Льгов городское озеро, оборудованная прорубь

Щигры (одно место)

6. Щигры Вырдовский пруд, оборудованная прорубь

Беловский район (три места)

7. Беличанский сельский совет, с. Белица р. Псел, оборудованная прорубь

8. Вишневский сельский совет, с. Вишнево р. Илек, оборудованная прорубь

9. Кондратовский сельский совет, с. Кондратовка, местный пруд, оборудованная прорубь

Большесолдатский район (одно место)

10. Большесолдатский сельский совет, с. Большое Солдатское родник, оборудованная купель

Глушковский район (четыре места)

11. Званновский сельский совет, с. Званное р. Сейм, оборудованная прорубь

12. п. Теткино р. Сейм, оборудованная прорубь

13. Веселовский сельский совет, п. Калинин родник, оборудованная купель

14. Званновский сельский совет, с. Лещиновка родник, оборудованная купель

Железногорский район (одно место)

15. Михайловский сельский совет, с. Михайловка родник, оборудованная купель

Золотухинский район (два места)

16. Свободинский сельский совет, м. Свобода р. Тускарь (территория монастыря «Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь»), оборудованная прорубь и оборудованные стационарные купели

17. п. Золотухино р. Тускарь (рядом с женским монастырём во имя преподобного Алексия, Человека Божия), оборудованная стационарная купель

Касторенский район (четыре места)

18. п. Новокасторное р. Олым, оборудованная прорубь

19. п. Касторное р. Олым, оборудованная прорубь

20. Андреевский сельский совет, п. Цветочный местный пруд, оборудованная прорубь

21. Краснодолинский сельский совет, с. Красная Долина местный пруд, оборудованная прорубь

Конышевский район (два места)

22. Наумовский сельский совет, с. Верхняя Соковнинка родник, оборудованная прорубь

Кореневский район (одно место)

23. Снагостский сельский совет, с. Краснооктябрьское р. Сейм, оборудованная купель

Курский район (четыре места)

24. Винниковский сельский совет, д. Каменево родник, оборудованная купель

25. Полянский сельский совет, д. Пименово родник, оборудованная купель

26. Полевской сельский совет, д. Муравлево р. Сейм, оборудованная прорубь

27. Лебяженский сельский совет, х. Смородное родник, оборудованная купель

Курчатовский район (одно место)

28. п. им. К. Либкнехта р. Сейм, оборудованная прорубь

Мантуровский район (одно место)

29. 2-Засеймский сельский совет, с. Мяснянка родник, оборудованная купель

Обоянский район (одно место)

30. г. Обоянь , р. Псел, оборудованная прорубь

Октябрьский район (два места)

31. Лобазовский сельский совет, с. Журавлино родник, оборудованная купель

32. Черницынский сельский совет, с. Анахино искусственный бассейн при храме

Поныровский район (одно место)

33. Ольховатский сельский совет, с. Ольховатка местный пруд, оборудованная прорубь

Пристенский район (одно место)

34. п. Пристень родник, оборудованная купель

Рыльский район (пять мест)

35. Дуровский сельский совет, с. Боброво родник, оборудованная купель

36. Пригородненский сельский совет, с. Пригородняя Слободка родник, оборудованная купель

37. Никольниковский сельский совет, с. Большегнеушево родник, оборудованная купель

38. Некрасовский сельский совет, д. Семеново родник, оборудованная купель

39. Некрасовский сельский совет, д. Слободка родник, оборудованная купель

Советский район (одно место)

40. Волжанский сельский совет, д. Волжанец родник, оборудованная купель

Солнцевский район (одно место)

41. Бунинский сельский совет, д. Машнино родник, оборудованная купель

Суджанский район (два места)

42. Погребский сельский совет, с. Погребки родник, оборудованная купель

43. Заолешенский сельский совет, х. Княжий родник, оборудованная купель

Хомутовский район (два места)

44. Гламаздинский сельский совет, с. Стрекалово родник, оборудованная купель

45. Ольховский сельский совет, с. Надейка родник, оборудованная купель

Черемисиновский район (одно место)

46. Покровский сельский совет, д. Удеревка родник, оборудованная купель