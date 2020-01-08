При взрыве газа в Курске пострадали два человека

7 января 14:38 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о хлопке на первом этаже многоквартирного дома, расположенного в Курске на улице Рябиновой. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба.

В результате взрыва газа в квартире вылетели окна и дверь. Ранения и серьезные ожоги получил проживающий там 34-летний мужчина. Ему на месте оказали помощь, а потом отправили в больницу. Кроме того, при хлопке газа получила ссадины от осколков стекла проходившая мимо дома 11-летняя девочка. Ей оказали помощь на месте и отпустили домой.

Все службы сработали на месте оперативно и слаженноФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Работники газовой службы проверили газовое оборудование, нарушений в его работе не обнаружили. Прибывшие электрики обследовали электропроводку.

— Все службы сработали на месте оперативно и слаженно, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Александр Мезенцев, - конструкции дома не пострадали.

В результате взрыва газа в квартире вылетели окна и дверь

В ликвидации последствий ЧП принимали участие девять единиц техники и 38 человек, в том числе от МЧС – 20 человек и шесть единиц техники.

По факту взрыва Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.