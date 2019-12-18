Парад Дедов Морозов и театрализованное шоу: где курянам погулять на Новый год

Праздничные новогодние мероприятия стартуют уже в это воскресенье, 22 января, с театрализованного шествия Дедов Морозов. Оно начнется в 15.00 на Красной площади. Парад пройдет по улице Ленина до Театральной площади и завершится праздничным шоу. Тогда же начнет свою работу приемная Деда Мороза.

В новогоднюю ночь у главной елки города на площади перед драмтеатром с 23.00 будет организована развлекательная программа. Она продлится до трех часов ночи. Уже вечером 1 января здесь также будет проходить новогодняя программа. В первые дни января здесь также пройдут новогодние представления под открытым небом.

2 января в 15.00 на Театральной площади для горожан и гостей Курска состоится праздничная программа «Новогодняя карусель», а в 17.00 - «Зимние забавы».

4 января в 13.00 у главной елки развернется «Снежный хоровод», а в 17.00 – «Снежная феерия».

7 января в 14.00 всех курян ждут на праздничной программе в честь Рождества Христова.

В Детском парке (ул. Перекальского, 1А) 3,4, 5, 6 января в 12.00 и 16.00 пройдет новогоднее представление. Насыщенную программу подготовил Дворец пионеров и школьников. Здесь пройдут новогодние спектакли, шоу-представления у елки, рождественский концерт, вечер народной музыки. Праздничные мероприятия подготовлены и во всех округах Курска.

Хорошо отдохнуть и провести время с пользой горожане смогут на протяжении всех зимних каникул. В Курске будут организованы различные мероприятия развлекательного, культурно-массового и спортивного характера.

При благоприятных погодных условиях 30 декабря или 4 января должны состояться городские соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона 2020».

6 января 2020 года в 10.00 в спортивном комплексе «Спартак» (ул. Советская, 3а) откроются финальные игры Кубка города Курска по баскетболу среди школьных команд.

С 9 по 12 января в парке по улице Союзная, 26 запланирован Рождественский Кубок по хоккею среди школьных команд города Курска.

Кроме того, все желающие смогут покататься на коньках и на лыжах. Сейчас на территории Курска работают катки в ледовом дворце «Арена», в мультифункциональном комплексе «Central Park» «Европа», в торгово-развлекательном комплексе «МегаГринн» и муниципальный каток в парке на улице Союзная, 26. При благоприятных погодных условиях откроются катки на территории школ.

Подробная программа новогодних мероприятий будет размещена на официальном сайте Администрации города Курска https://kurskadmin.ru/ и на странице ВКонтакте https://vk.com/kurskpressa.