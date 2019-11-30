«Ростелеком» подключил 17 объектов РТРС в Курской области к высокоскоростному интернету

«Ростелеком» обеспечил 17 объектов Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в Курской области высокоскоростным интернетом. Цифровой провайдер проложил более 66 км оптоволокна в 16 районов, в том числе Беловский, Дмитриевский, Медвенский, Рыльский и другие.

Михаил Косов, директор филиала РТРС «Курский ОРТПЦ»:

«Уже сейчас, гораздо раньше, чем можно было ожидать, проявляется отложенный эффект федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской федерации на 2009-2018 годы». Это включение нашей цифровой инфраструктуры в повестку Цифровой экономики. За счет использования объектов РТРС планируется подключить к сети более 100 тысяч социально значимых объектов (это опорные пункты полиции, фельдшерско-акушерские пункты и т д) в России. Вместе с этим, волоконно-оптические линии, которые будут подведены к объектам нашей сети, послужат и для решения нашей главной задачи: обеспечения людей качественным многоканальным телевидением».

Каналы первого и второго мультиплексов в новом, цифровом, качестве куряне стали смотреть одними из первых в стране.Причём не только в столице области, но и в удалённых уголкахрегиона.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работы по реализации федеральной программы развития телерадиовещания в части строительства оптоволоконных линий связи для РТРС – одна из социально важных задач, стоявших перед Курским филиалом «Ростелекома». Для того, чтобы жители региона как можно быстрее стали смотреть ТВ в максимально высоком качестве, мы старались завершить работы как можно быстрее. И в итоге справились раньше установленных сроков. Я считаю, что главный результат– рост числа довольных услугами абонентов. Ради этого мы в «Ростелекоме» и трудимся».

Помимо 20 цифровых каналов, которые куряне могут смотреть бесплатно с помощью приставок, жителям области доступно интерактивное ТВ от «Ростелекома»: а это не только более 180 каналов, но и возможность управлять просмотром: перематывать передачи вперёд и назад, ставить на паузу или записывать на съёмный носитель.

Более подробную информацию о том, как подключить Интерактивное ТВ,можно найти на сайте http://kursk.rt.ru

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».