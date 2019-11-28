Господдержка для бизнеса: на что рассчитывать в России?

20 ноября в Доме журналиста прошел круглый стол «Дело за малым: опора на господдержку бизнеса», организованный газетой «Комсомольская правда». Инициаторами выступили комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области».

Быть бизнесменом заманчиво, но сложно

К конструктивному диалогу пригласили представителей госвласти, общественных организаций и предпринимателей. За круглым столом обсудили проблемы развития бизнеса в регионе. Какой должна быть поддержка со стороны государства для начинающих предпринимателей? С помощью каких инструментов помочь стартапу? Какие идеи должны лежать в основе концепции успешного мелкого и среднего бизнеса? На эти и другие вопросы участники мероприятия попытались дать свои ответы.

В последние годы все больше говорят о развитии предпринимательства в России и все более пристальное внимание уделяется этому вопросу. По задумке малый и средний бизнес может и должен стать опорой и локомотивом экономики. О том, на какую поддержку в настоящий момент в регионе можно рассчитывать, а также о новых проектах государственной концепции помощи предпринимателям рассказал

.

Михаил Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области:

- Для улучшения финансового положения предпринимателей с 2019 года запущен национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого рассчитана до 2024 года. В рамках нацпроекта на различные мероприятий по поддержке бизнеса в Курской области будет направлено более 1 млрд рублей. Чуть ранее мы дали старт программе популяризации предпринимательства у нас в регионе. Для курян важно из первых уст получать информацию, а также учесть опыт уже состоявшихся бизнесменов, узнать, как они начинали и преуспели. Нам важно сформировать положительный образ предпринимателя.

Как определенный эффект от реализации этого крупного национального проекта предполагается, что до 2024 года число занятых в бизнесе россиян увеличится более чем на пять миллионов человек. Несмотря на то, что 70% опрошенных в нашей стране считают привлекательным статус предпринимателя, большинство полагают, что состояться в качестве успешного бизнесмена в России очень сложно.

Секрет амбассадора: в основе успешного дела – уникальное предложение плюс его финансирование

Финансирование конкретных проектов играет большую роль в развитии предпринимательства. О мерах поддержки бизнеса в Курской области рассказала

.

начальник общего отдела Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» Татьяна Кризская:

- Наша компания – одна из ключевых в структуре поддержки бизнеса. Ассоциация была создана при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. Поэтому мы тесно взаимодействуем в рамках поддержки малого и среднего бизнеса региона. В этом году на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» создан центр «Мой бизнес». Его уникальность в том, что на единой площадке оказывают целый спектр услуг для предпринимателей. В центре действует несколько структур. Это гарантийный фонд, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, региональное представительство фонда содействия инновациям и региональный центр инжиниринга. В силу такой разветвленной инфраструктуры центр «Мой бизнес» оказывает финансовые услуги, информационно-консультационные, обучающие, предоставляет услуги экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса. Основное направление нашей работы – это финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. И этот вид поддержки, безусловно, востребован. Так, показатели выдачи поручительств по кредитам и льготных государственных микрозаймов мы не снижаем. Сумма выдаваемых микрозаймов составляет от 100 тысяч до пяти миллионов рублей. Проценты по микрозаймам составляют 2% - для бизнеса в сфере инновационной деятельности, 5% - для сферы производства и сельского хозяйства и 7 % - для сферы оптовой и розничной торговли и услуг. Кроме того, на базе центра действуют как региональные, так и федеральные образовательные проекты, которые очень востребованы среди представителей бизнеса. Так, один из особенно зарекомендовавших себя региональных проектов - «Школа предпринимателя» - действует на регулярной основе вот уже четыре года.

Одна из составляющих нацпроекта - проект «Популяризация предпринимательства». Чтобы вдохновиться на открытие своего бизнеса, мы хотим видеть успехи других, видеть позитивный образ человека бизнеса. В этом, конечно же, могут помочь, так называемые АМБАССАДОРЫ - яркие, добившиеся в своем деле успеха, личности!

Об опыте своего становления и актуальных для мелкого и среднего бизнеса вопросах в регионе за круглым столом рассказали уже состоявшиеся предприниматели Курской области.

.

Алексей Серов и Даниил Ржевский - основатели ООО «Профплинт», компании по производству высокоэкологичного напольного декоративного плинтуса, считают, что в основе любого стартапа должно лежать, прежде всего, уникальное торговое предложение. «Вы должны удивить!» - говорят молодые бизнесмены.

А чтобы хорошая идея «заработала», необходимо еще и финансирование.

- Немаловажную роль в развитии нашей компании сыграл Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) Курской области. В этом году совместно с центром инжиниринга мы разработали несколько чертежей по автоматизации производства, что увеличило объемы выпускаемой продукции. Также доработали сайт и перевели его на английский язык. Без поддержки Центра мы бы еще долго топтались на месте! - отметил Даниил Ржевский.

Алексей Серов говорит, для того, чтобы выйти на рынок, компании нужна была помощь:

- Мы были рады любой поддержке. Пришли в Центр поддержки предпринимательства и нашли то, что искали, начиная от обучения «Школа экспорта» с прицелом на будущее, и заканчивая участием в различных форумах, выставках.

За помощью – в Центр поддержки предпринимательства

.

Алексей Башук, управляющий партнер, юрист по интеллектуальной собственности «Башук Чичканов, юридическая фирма» рассказал о своем опыте сотрудничества с ЦПП и о том, что возможности бизнеса в современном мире на самом деле не имеют границ. Компания Алексея занимается вопросами патента, базируется в Курске. Однако заказчики фирмы – а их уже более полутора тысяч – разбросаны по всей России.

- Мы участвуем в программах по субсидированию патентования, работаем с Центром поддержки предпринимательства. Начинающим предпринимателям важно знать, что в России компенсируют 95% расходов на патентование. Вместо того, чтобы потратить сто тысяч рублей на патент, предприниматель тратит пять тысяч рублей. Остальное за него компенсирует ЦПП. Такая же история с зарубежным патентованием. Там одних пошлин может набежать тысяч на 300, но ЦПП компенсирует 70% этой суммы. Центр поддержки предпринимательства в Курской области работает замечательно, проблем нет – все программы в действии, сверхтребования отсутствуют, плюс сотрудники Центра всегда на связи, - отмечает Алексей. - Главное, чтобы предприниматели знали о таких мерах поддержки и пользовались. Тут скорее проблемы со стороны стартаперов, которые не торопятся регистрировать свой товарный знак, а это может повлечь нежелательные последствия для бизнеса в целом.

.

Генеральный директор ООО «Наклейки за копейки» Александр Белоусов «запустил» свое дело в сложный кризисный 2015 год. Сразу же возникла проблема с кредитованием. Но в Центре поддержки предпринимательства в задумку Алексея поверили, и рискнули дать денег на развитие бизнеса. Что из этого получилось, директор ООО рассказал за круглым столом:

- В 2015 году в кризисное, тяжелое время, мы запустили промышленное производство рекламы. Спрос был на наше направление, но не было средств на покупку оборудования – брали кредитные, заемные средства, пришлось что-то даже продать из личных вещей. Сложность была в том, что банки сразу же требовали в залог недвижимость. И в 2016 году впервые обратились в ЦПП за кредитованием, так как нам нужно было расширять направление. Мы получили один миллион рублей под 5% годовых, купили оборудование. Центр поддержки предпринимательства принимает в залог оборудование. Оно у нас хорошее, рабочее, но как у начинающего предпринимателя, у меня, по сути, нет никаких активов, чтобы чем-то обеспечить кредит.

Поддержка ЦПП стала хорошим стартом для нашей компании. В 2017 году мы выплачиваем займ, и берем его снова. Благодаря накопленным средствам и займу мы увеличили производственные мощности в восемь с половиной раз. Это очень значительная цифра – для сравнения единица продукции у нас выпускалась за 38 минут, а стала выпускаться за четыре минуты 40 секунд. И вот мы «выросли», снова пришли в ЦПП и сказали, что миллион рублей для нас уже мало. А нам ответили: «У нас как раз программа «Два миллиона на два года»! Конечно, мы снова воспользовались такой уникальной возможностью.

В чем сила деловой общественности?

.

В качестве дополнения к конкретным историям развития бизнеса председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов добавил такие цифры:

- Более 40 предприятий Курской области уже получили поддержку от Центра инжиниринга. Работает это так: предприятие, заказывая услугу по технологическому, экологическому, пожарному аудиту, несет лишь пять процентов расходов, остальное Ассоциация возмещает. В целом наш целевой показатель на этот год - охватить мерами поддержки порядка 1900 предпринимателей Курской области. Уверен, что с задачей мы справимся. Но важна также информированность и активность со стороны представителей малого и среднего бизнеса региона.

Найти существенную поддержку уже состоявшиеся предприниматели региона могут и со стороны общественных организаций. О том, как это работает, рассказала Юлия Горбулина, член КРО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая действует в Курской области вот уже одиннадцать лет, с 2008 года:

- Цель нашей общественной организации - активное продвижение интересов бизнеса в различных сообществах и госстуруктурах. Основное направление - объединение бизнес-сообщества, расширение клиентской базы. Представители «Деловой России» постоянно участвуют в различных форумах, конференциях как на уровне региона, так и на федеральном уровне. Мы постоянно проводим обучающие программы, где спикерами выступают в основном владельцы бизнеса, которые готовы поделиться уникальным опытом своего становления и развития. Ведь учитывая чужой опыт, всегда легче найти выход из любой ситуации и избежать ошибок. Уже постоянными стали «Бизнес-завтраки», которые дают возможность предпринимателям в неформальной обстановке пообщаться с представителями различных структур, а также первыми лицами региона. Мы лоббируем интересы бизнеса в целом, потому что давление на бизнес оказывается, и будет оказываться. Я считаю, что любое объединение предпринимателей – это очень мощная структура в плане поддержки предпринимательства.

Нужна среда, где комфортно жить и работать

Итог встречи за круглым столом подвел председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов:

- Хочу выразить благодарность участникам этого мероприятия - вы стали теми людьми, которые готовы нести идеи предпринимательства в массы. Сегодня упоминались значительные объемы финансовой поддержки, которые будут направлены уже в ближайшее время на поддержку бизнеса в России в рамках нацпроекта. Но для многих это вторично, главное - условия, которые создаются в государстве, так называемая перезагрузка, которая прямо сейчас происходит, поиск точек притяжения. Наша цель - чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в родном регионе и стране. Поэтому важно сформировать среду, где комфортно жить и работать. Над этим мы все вместе и работаем.

.

.

Фото автора. Светлана ВОЛКОВА.