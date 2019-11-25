«Ростелеком» объявил «Чёрную пятницу» для абонентов в Курской области

С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать. После этого периода абоненты – участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Скоро Новый год – пора подарков. Поэтому мы решили сделать абонентам приятный сюрприз и объявили «Чёрную пятницу». Думаю, это отличная возможность и самим подключить видеонаблюдение на выгодных условиях, и сделать нужный подарок родным и друзьям. «Ростелеком» заботится о том, чтобы каждый клиент чувствовал себя в безопасности».

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет оставаться в курсе событий, происходящих в квартире, доме, гараже и других помещениях даже без физического присутствия хозяина. Записи с камер хранятся на защищённом облаке «Ростелекома» в течение недели. Прямая трансляция с видеокамер доступна из любой точки мира в мобильном приложении и личном кабинете абонента с компьютера, телефона, планшета, ноутбука или телевизора с функцией Smart TV. Необходим только доступ в интернет.

Видеонаблюдение от «Ростелекома не требует прокладки проводов и порчи стен. Камера умеет фиксировать движение в зоне кадра, включение и выключение света, звуки.

Узнать более подробную информацию о том, как подключить «Видеонаблюдение» или приобрести видеокамеру по акции «Чёрная пятница» можно в офисах продаж по адресу Красная площадь, 8 и улица Карла Маркса, 68, а также на сайте https://kursk.rt.ru/videocontrol_black.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».