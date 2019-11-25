2019-11-25T15:36:14+03:00
Общество

«Ростелеком» объявил «Чёрную пятницу» для абонентов в Курской области

«Ростелеком» предложил курянам подключить сервис «Видеонаблюдение» на выгодных условиях в рамках акции «Чёрная пятница»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать. После этого периода абоненты – участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Скоро Новый год – пора подарков. Поэтому мы решили сделать абонентам приятный сюрприз и объявили «Чёрную пятницу». Думаю, это отличная возможность и самим подключить видеонаблюдение на выгодных условиях, и сделать нужный подарок родным и друзьям. «Ростелеком» заботится о том, чтобы каждый клиент чувствовал себя в безопасности».

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет оставаться в курсе событий, происходящих в квартире, доме, гараже и других помещениях даже без физического присутствия хозяина. Записи с камер хранятся на защищённом облаке «Ростелекома» в течение недели. Прямая трансляция с видеокамер доступна из любой точки мира в мобильном приложении и личном кабинете абонента с компьютера, телефона, планшета, ноутбука или телевизора с функцией Smart TV. Необходим только доступ в интернет.

Видеонаблюдение от «Ростелекома не требует прокладки проводов и порчи стен. Камера умеет фиксировать движение в зоне кадра, включение и выключение света, звуки.

Узнать более подробную информацию о том, как подключить «Видеонаблюдение» или приобрести видеокамеру по акции «Чёрная пятница» можно в офисах продаж по адресу Красная площадь, 8 и улица Карла Маркса, 68, а также на сайте https://kursk.rt.ru/videocontrol_black.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"
В Курске пройдет международная выставка кошек
В Курске разыскивают водителя, сбившего человека на автомойке
В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали спортивную драму
Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей
Под Курском человек погиб на пожаре
Курян поймали на закладке наркотиков
Под Курском водитель «Пассата» насмерть сбил женщину
В Курск идет потепление
Курской области на дорожные работы выделят шесть миллиардов
Сегодня в курском драмтеатре пройдут учения
В Курске сгорел дом
В Курской области расселить всех людей из аварийного жилья могут в ближайшие два года
«Квадра» прокомментировала новую авария на теплосетях в центре Курска
В Курске снова произошла авария на теплосетях
"Ложимся спать как немцы под Москвой": тысячи курян вторые сутки без отопления
Тепло в дома курян обещают полностью вернуть к полуночи
В Курске без тепла остаются 138 многоэтажек
Отопление и горячую воду в дома курян обещают дать вечером
Обладминистрация предложила замерзающим курянам обращаться в УК за радиаторами
Под Курском ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе дома
Ночью в Курской области произошли два страшных пожара
Руководитель курского ГУ МЧС вернулся на свой пост
В Курске до сих пор не устранили крупную аварию на теплосетях
Вторая авария за сутки: 20 тысяч курян остались без тепла и горячей воды