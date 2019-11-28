«Мы все когда-то умрем»: «курский санитар» засветился на Первом канале

«Курский санитар» на дорогах Курска появился четыре года назад. Простой парень Сергей Беляев каждый месяц устраивает десятки ДТП, пытаясь наказать нерадивых водителей. Не жалея своих машин и нервов «санитар» врезается в нарушителей, независимо от того кто сидит за рулем – женщина, мужчина или новичок. Беляев не жалеет и пассажиров общественного транспорта, как-то он въехал в наполненный людьми автобус.

Сергей создал на Ютубе свой канал, где демонстрирует снятые на телефон видеоролики с мест ДТП. Одни автовладельцы поддерживают Сергея, а другие уверены – он опасен на дороге и может стать причиной серьезных происшествий. В соцсетях «курскому санитару» дали прозвище Беляш.

В студии программы «Мужское / Женское» Сергей рассказал о себе, встретился с оппонентами и обменялся «любезностями» со своим главным «врагом» юристом Александром Федуловым.

Курский король эпатажа, защищая водителей на дорогах, заявил, что открыл охоту на Беляша.

— Вы знаете такого Федулова? - обратился к Сергею Беляеву ведущий программы Александр Гордон.

— Да, это клоун местный, - пояснил Беляш.

Реакция не заставила себя долго ждать.

— Я награжден медалью Серафима Саровского, имею ученую степень кандидата юридических наук, а вот ты - клоун! - заявил Александр Федулов, входя в студию.

И продолжил:

— Ты не мужик! Бьешь автобус, в котором находится люди, которые вообще не нарушали правила дорожного движения, женщин, которые находятся за рулем!

На передаче выяснилось, что зачастую Сергей Беляев ездит за рулем со своим сыном. Ребенок сидит на переднем сиденье в бустере, но это не останавливает народного мстителя, он намеренно не уходит от ДТП и таранит машины.

— Вам не страшно за жизнь своего ребенка? – спросила ведущая Юлия Барановская.

— Хороший вопрос, боюсь я или не боюсь, мы все когда-то умрем, - ответил Сергей.

Психолог Ирина Богачек, присутствующая в студии, сказала, что может поставить «курскому санитару» как минимум три диагноза.

— Когда я шла на эту передачу, думала, что увижу современного Робин Гуда, которым движет некая идея справедливости. — В итоге я увидела застревающего психопата с двумя базовыми эмоциями: это отвращение, если кто-то делает не так, как это представлено в его картине мира – «фу, я вас презираю». Она сменяется гневом - «я тогда буду мстить людям и наказывать их».

— Мы увидели агрессивного ребенка в возрастной фиксации 5-7 лет, - подытожила психолог. — Это комплекс всемогущества, фантазм грандиозности.

— Не ругать, а лечить надо человека, - вынес вердикт Гордон.

Напомним, что 6 ноября в Курском областном суде в апелляционном порядке рассмотрели иск жительницы Курска о защите чести и достоинства, защите права на охрану изображения и денежной компенсации морального вреда.

25 июня 2019 года в Курске на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием «Тойоты Камри», которым управляла истица и автомобилем «Шевроле» под управлением Сергея Беляева. «Курский санитар» все заснял на мобильник и выложил в интернет.

Истица полагала, что содержащиеся в комментариях ответчика сведения не соответствуют действительности, порочат ее честь и достоинство; также просила взыскать с ответчика моральную компенсацию за обнародование видеозаписи с ее изображением без ее согласия в сети Интернет. Иск частично удовлетворили, ролик обязали удалить, а истице выплатить пять тысяч рублей.