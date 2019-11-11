2019-11-11T14:13:38+03:00
Общество

«Дорожный санитар» выплатит курянке пять тысяч рублей

Мужчина разметил в интернете видеоролик
Яна ШЕЛЕСТ
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Ответчиком выступил хорошо известный по популярному курском паблику «дорожный санитар»Ответчиком выступил хорошо известный по популярному курском паблику «дорожный санитар»Фото: Из архива "КП"
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6 ноября в Курском областном суде в апелляционном порядке рассмотрели иск жительницы Курска о защите чести и достоинства, защите права на охрану изображения и денежной компенсации морального вреда. Ответчиком выступил хорошо известный по популярному курском паблику «дорожный санитар».

25 июня 2019 года в Курске на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием «Тойоты Камри», которым управляла истица и автомобилем «Шевроле», под управлением ответчика. После этого водитель «Шевроле» снял на мобильник видео с истицей. Ролик и также запись со своего регистратора он выложил в интернете на своих страницах в «Ютубе» и во «ВКонтакте».

Истица полагала, что содержащиеся в комментариях ответчика сведения не соответствуют действительности, порочат ее честь и достоинство; также просила взыскать с ответчика моральную компенсацию за обнародование видеозаписи с ее изображением без ее согласия в сети Интернет.

Ленинский районный суд города Курска частично удовлетворил иск, установив основания для компенсации морального вреда - в размере 5 000 рублей, обязав ответчика удалить размещенный ролик и признать содержащиеся в комментариях к видеоролику сведения порочащими честь и достоинства истца.

Апелляционная инстанция с выводами суда первой инстанции согласилась в части взыскания денежной компенсации морального вреда, в остальном определила - в удовлетворении иска отказать, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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