«Экспобанк» и «Курскпромбанк» – полезное взаимодействие

Весной этого года контрольный пакет акций Курскпромбанка приобрел Экспобанк. От сделки выиграли в первую очередь клиенты. Им представили целую линейку новых продуктов, которая непрерывно расширяется.

- Готовятся к запуску интересные продуктовые решения по накопительным счетам в партнерстве с рядом курских компаний. Для любого человека сегодня важно думать о своем здоровье, о путешествиях и комфорте. И всегда очень хорошо, когда есть партнеры, которые совместно с банком могут предложить что-то новое, - уверена председатель правления ПАО «Курскпромбанк» Виктория Кандаурова.

В администрации Курской области отмечают позитивный эффект от совместной работы двух банков: в регион удалось привлечь новых инвесторов, которые заинтересованы в развитии экономики региона.

- У нас продуктивные деловые отношения. Курскпромбанк зарекомендовал себя как надежный партнер, - заявил представитель администрации Курской области Роман Денисов.

Банкоматно-терминальная сеть Курскпромбанка насчитывает более 200 устройств самообслуживания. При работе с клиентами регулярно внедряются различные инновационные решения. Технологии непрерывно совершенствуются и существенно облегчают процесс реализации финансовых операций. Это особенно ценно для представителей малого и среднего бизнеса, которые всё чаще выбирают в качестве партнера именно Курскпромбанк. На сегодня это финансово-кредитное учреждение представлено более чем 30-ю офисами в целом ряде регионов Центральной России. Все они работают в режиме оффлайн, в формате живого общения с посетителями.

- Мы очень рады тому, что находимся в оффлайне. Несмотря на стремление большого количества банков уйти в онлайн, мы видим, что людям по-прежнему необходимо живое общение. Они по-прежнему рады приходить в офисы. Поэтому нам очень хочется это сохранить. Очень хочется оставить банк для людей, где людям будет комфортно, - отметила Виктория Кандаурова.

На днях сотрудничество Курскпромбанка и Экспобанка вышло на новый уровень - было подписано соглашение о создании в Курской области операционного центра.

- На территории города Курска мы откроем достаточно крупный операционный центр, - пояснил председатель правления ООО «Экспобанк» Алексей Санников. - Это очень позитивно, потому что добавятся новые рабочие места и существенно возрастет количество операций, которые будет осуществлять банк.

Хаб или операционный центр соединит функции бэк-офиса и контакт-центра для сопровождения деятельности банка в одном часовом поясе, поскольку сейчас основной поток работы Экспобанка сосредоточен в Новосибирске. Качественные изменения коснутся, прежде всего, скорости обработки запросов от клиентов.

Набор сотрудников в открывающийся операционный центр уже стартовал. Параллельно объявлено о начале ежегодного конкурса работ студентов курских вузов. Это традиционное состязание проходит уже в 17-ый раз и позволяет начинающим финансистам и экономистам получить возможность стажировки и трудоустройства в одном из ведущих банков Курской области. Новый операционный центр Курскпромбанка может стать отличной отправной точкой для карьерного роста молодых и амбициозных специалистов.

Ксения Анпилогова