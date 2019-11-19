В Курской области обсудили Концепцию развития здравоохранения

Для устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации одним из приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.

Представители компании «Металлоинвест», Администрации Курской области, города Железногорска и медицинских учреждений подвели итоги реализации проекта «Концепция развития здравоохранения в Железногорске» в 2019 году» и наметили планы на ближайшую перспективу.

Проект направлен на создание пациентоориентированной модели организации медицинской помощи. В рамках проекта определен ряд целевых программ: развитие службы родовспоможения, повышение качества и доступности лечения заболеваний ЛОР-органов в стационаре, профилактика рака органов желудочно-кишечного тракта, повышение качества и доступности педиатрической и амбулаторной медицинской помощи. Предполагается, что на реализацию мероприятий в 2019-2021 гг. будет направлено 184 млн рублей, более трети этих средств составит финансовая поддержка Компании.

В Железногорск приехала председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова, которая посетила амбулаторию Михайловского ГОКа, детскую поликлинику и городские больницы.

— Я приехала познакомиться с городом и с его медицинскими учреждениями, - рассказала Елена Палферова. — Очень приятно, что здесь есть частно-государственное партнерство, которое будет развиваться.

Руководитель комитета пригласила всех на Стратегическую сессию, на которой будут рассмотрены все направления оказания медицинских услуг:

— Мы приглашаем к диалогу пациентские сообщества, профсоюзы, врачей, общественных деятелей и всех желающих жителей, - отметила Елена Палферова.

Надежное и долгосрочное сотрудничество

Партнерские отношения у Компании и Администрации Курской области сложились давно.

— Сотрудничество с регионом - длительное и долгосрочное, - отметил начальник управления по охране здоровья ООО УК «Металлоинвест» Андрей

Сальников. – В рамках трехстороннего социального партнерства Компания направляет средства на поддержку важных профилактических проектов, в частности –

ранней диагностики рака груди, оказывает помощь в приобретении оборудования и проведении реконструкций учреждений здравоохранения городов присутствия.

В 2019 году для железногорской горбольницы № 2 на средства Компании приобрели видеоэндоскопический комплекс и фиброгастроскоп для профилактики рака органов ЖКТ.

— Благодаря трехстороннему партнерству развиваются наши медицинские учреждения, жители Железногорска и района получают лечение, проходят профосмотры и диспансеризацию в гораздо лучших условиях, - рассказал глава Железногорска Дмитрий Котов.

Жители теперь получают медицинскую помощь в гораздо лучших условияхФото: Яна ШЕЛЕСТ

Кадры решают все

В Железногорске при поддержке Компании повышается качество и доступность педиатрической помощи.

— У нас сегодня не хватает врачей-педиатров, чтобы охватить наших самых маленьких жителей, - говорит глава Железногорска Дмитрий Котов.

По программе, зафиксированной в трехстороннем соглашении между Компанией и администрациями Железногорска и Курской области, в городскую больницу № 1 удалось пригласить на работу участкового педиатра. Врача обеспечили жильем.

— На государственном уровне обсуждают вопросы важности развития первичного звена здравоохранения. Поэтому и в нашей Концепции упор сделан на кадровом

обеспечении, - рассказала по итогам встречи заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. – Мы сегодня обсуждали возможность продолжения этой программы.

Также в этом году компания уделила большое вниманию развитию детской стоматологии.

— На госэкспертизе в проектном бюро лежит наш проект по развитию детской стоматологической помощи в Железногорске, - рассказал Андрей Сальников. — Все наши программы направлены на улучшение жизни и здоровья жителей города.

Не останавливаться на достигнутом

На совещании обсудили также планы по приобретению нового медицинского оборудования в дальнейшем.

—Благодаря сложившемуся взаимодействию Администрации города, региона и Компании мы оснащаем больницы новым оборудованием, и сегодня

руководители городских больниц определили перечень приоритетных направлений поддержки на ближайшие годы, - рассказал глава Железногорска Дмитрий Котов. – В настоящее время формируются бюджеты, и эти пожелания будут учтены.

2020-й год распоряжением губернатора Курской области Романа Старовойта объявлен Годом здоровья. Участники совещания выразили уверенность в том, что мероприятия в рамках Концепции развития здравоохранения внесут свою важную лепту в качественное лечение и сохранение здоровья железногорцев.

— Мы определили планы на 2020 год, чтобы не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем идти по пути совершенствования медицинской помощи жителям города Железногорска и Железногорского района, - отметила Ирина Хмелевская.