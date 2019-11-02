Курянин принимает участие в финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019»

Стартовало голосование в рамках финального этапа IX Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2019».

В итоговом голосовании принимают участие победители территориального и регионального этапов конкурса. Курскую область представляет участковый уполномоченный МО МВД России «Курчатовский», старший лейтенант полиции Сергей Цветов. Об участковом Цветове уже рассказывала КП.

В органах внутренних дел Сергей служит с 2013 года, а в должности участкового уполномоченного с 2017 года. Обслуживаемая им территория – частные дома, где живет порядка пяти тысяч человек. У каждого свои сложности и проблемы, на которые необходимо откликнуться и помочь. Молодого участкового на участке знают и часто к нему обращаются.

В свободное время участковый Цветов посвящает спорту. С юношеских лет он играет в футбол. А сегодня является частью курчатовской команды, выступающей в любительской лиге по мини-футболу. За время службы в органах у Сергея ни разу не возникло сомнений в выбранной профессии.

- Главное в моей профессии - всегда, независимо от обстоятельств, помочь человеку, - говорит Сергей.

Проголосовать за одного из кандидатов конкурса можно до 10 ноября с помощью своих аккаунтов в социальных сетях на портале издательского дома «Комсомольская правда» по ссылке.

Награждение лучших участковых и вручение главного приза (внедорожника УАЗ «Патриот») состоится в торжественной обстановке 15 ноября в канун Дня участкового уполномоченного полиции.