Фильм курянки показали на Каннском кинофестивале

Особым сюрпризом для курян станет показ в рамках внеконкурсной программы 39-ого фестиваля ВГИК 15-минутного фильма «Степа» режиссера из Курска Светланы Солнечной, снятого по одноименному рассказу Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи». Главные роли в нем исполнили известные актеры Анастасия Добрынина («Кука», «Снежный Ангел», «Реальная сказка») и Александр Волков («Возвращение Мухтара», «Верь мне», «Москва – Лопушки»). Перед показом фильма покажут видеообращение Светланы к курянам, которое она записала специально к фестивалю ВГИК по просьбе Курского кинофонда.

Светлана жила в Курске с 10 до 22 лет, в родном городе занималась в студии театра юного зрителя «Ровесник». По первому образованию Солнечная - адвокат, работает в Москве, но в этом году она получила диплом кинорежиссера, за два года обучения во ВГИКе сняла четыре короткометражных фильма. Сценарий к двум из них - «Степа» по Бунину и «Злой мальчик» по Чехову - написала сценарист документального, художественного кино и сериалов - Евгения Никонорова (Петровская), тоже курянка и воспитанница ТЮЗа, которая сейчас живет и работает в Москве.

Кадр из фильма "Степа"Фото: из личного архива

Короткометражная лента «Степа» объехала полмира: была представлена в программе короткометражных фильмов в рамках кинорынка на 72-ом Каннском кинофестивале в мае 2019 года (Cannes Short Film Corner). А также получила в этом году и несколько других наград: Болгарский Международный фестиваль «Славянская сказка» присудил фильму приз за лучшую режиссуру, Скандинавский международный кинофестиваль «SCIFF film festival» - приз в номинации «лучший короткометражный фильм», на первом международном кинофестивале «Кинобарс» во Владикавказе исполнительница главной женской роли Анастасия Добрынина была удостоена приза за лучшую актерскую работу.

Также фильм был номинирован в четырех номинациях итальянского фестиваля «Prisma» (лучшие актерские работы – мужская и женская, лучшие художник по костюмам и сценарий), стал финалистом еще двух фестивалей - «NNF, Near Nazareth Festival» в Израиле и международного фестиваля короткого метра «ISFF, Int'l Short Film Festival» в Румынии.

Светлана планирует съемки полнометражного художественного фильма, сценарий которого уже готов. Сейчас идет поиск продюсерской компании.

Увидеть картину Светланы Солнечной "Степа" куряне смогут в рамках 39-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК.