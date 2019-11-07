В Курске стартует кинофестиваль ВГИК

В этом году ВГИК и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России проводят 39-й Международный студенческий фестиваль ВГИК.

- Международный студенческий фестиваль ВГИК -авторитетная площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Главная цель фестиваля – признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фестиваль помогает развитию диалога культур, упрочению интеграции России в мировое культурное пространство, - рассказала пресс-секретарь Курского облкинофонда Оксана Саницкая.

Проводится фестиваль с 1961 года, его победителями и лауреатами становились такие режиссеры, как Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев и другие, многие из которых учились в стенах института кинематографии.

Конкурсная программа фестиваля проходит в несколько этапов. На показы в регионы попадают лучшие из студенческих работ. И затем с помощью «народного голосования» определяется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». На этот раз показы пройдут более чем в 30 регионах РФ, а Курская область примет фестиваль ВГИК в пятый раз. Ежегодно показы в нашем регионе собирают рекордную аудиторию – более 5 000 зрителей.

Показы в Курске и области пройдут с 11 по 14 ноября. В этом году фестивальные фильмы покажут на открытых и закрытых показах в 12 точках города. На каждой площадке по традиции будет организовано анкетирование, результаты которого учтут при выборе лучшего фильма по итогам фестиваля.

РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОКАЗОВ

39 Международного студенческого фестиваля ВГИК в Курске:

11 ноября в 18:30 - Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41) 16+

11 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж) 14+

13 ноября в 16:00 - КГУ, новый корпус (ул. Радищева, 29), ауд. 503 12+

13 ноября в 19:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж) 6+

«Эхо Фестиваля»:

16 ноября в 16:00 - Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49) 12+

Вход свободный. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.