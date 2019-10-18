2019-10-21T09:27:05+03:00
Экономика

Курские окатыши премиального качества «ушли» на ArcelorMittal и Nippon Steel

Произведена продукция на Михайловском ГОКе
Ольга ДАНИЛОВА
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Для того, чтобы достичь нынешних результатов, была проведена серия опытных лабораторных исследованийДля того, чтобы достичь нынешних результатов, была проведена серия опытных лабораторных исследованийФото: предоставлено пресс-службой
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Михайловский ГОК, предприятие, расположенное в Курской области, начал отгрузки потребителям окатышей премиального качества.

Это партии окатышей повышенной осно вности – 1,0 (массовая доля железа - не менее 63,0%, прочность на сжатие - не менее 240 кг/ок). Они произведены для компаний ArcelorMittal и Nippon Steel из смеси концентратов Михайловского и Лебединского ГОКов.

Компания «Металлоинвест», куда входит Михайловский ГОК, давно уже работает над вопросом повышения качества продукции. В этом направлении проводится комплекс мероприятий. Так, на обогатительной фабрике МГОКа сейчас идет внедрение технологии тонкого грохочения Derrick, а на фабрике окомкования - модернизация обжиговых машин.

Для производства высокоосно вных окатышей здесь модернизировано оборудование обжиговой машины №3 фабрики окомкования - установлены новые высокопроизводительные весодозаторы известняка с усовершенствованной автоматизированной системой управления, увеличены емкости расходных бункеров известняка, расширены площадки обслуживания на участке сгущения, фильтрации и сырого окомкования.

Как отметил главный металлург комбината Сергей Пигарев, для потребителей важны металлургические свойства окатышей, прочность, возможность транспортировки без потери качества и эффективность плавки. А комбинат готов гибко адаптировать качественные характеристики выпускаемой продукции под запросы конкретных потребителей.

Для того, чтобы достичь нынешних результатов, была проведена серия опытных лабораторных исследований с последующим обжигом окатышей в реальных условиях.

Расширить выпуск высокоосно вных окатышей позволит дальнейшее улучшение качественных характеристик концентрата Михайловского ГОКа за счет внедрения технологии тонкого грохочения.

А на Лебединском ГОКе, еще одном предприятии Металлоинвеста, окатыши с повышенной осно вностью выпускают уже три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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