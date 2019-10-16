В Курской области столкнулись три грузовика и три легковушки

16 октября примерно в 14.40 на 487 километре трассы М2 «Крым» столкнулись шесть автомобилей – «Вольво», «Волга», «Нива», «Ниссан», КамАЗ со свеклой и «Мерседес». Все они двигались в попутном направлении.

Трасса оказалась заблокированной. По всей дороге рассыпана свекла. На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курской области, дежурный караул ПЧ-45 Фатежского района, скорая медицинская помощь и сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП четыре человека получили раненияФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП четыре человека получили ранения. Это водители «Мерседеса», «Ниссана», а также пассажиры «Ниссана» и «Нивы». С травмами различной степени тяжести их доставили в Фатежскую центральную районную больницу. Двоих пострадавших после осмотра отпустили, еще двоих – госпитализировали.

Разлива топлива нет, объезд организован через поселок Золотухино, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Трасса оказалась заблокированнойФото: УМВД России по Курской области.

В ликвидации последствий ДТП задействовано десять единиц техники и 29 человек. Движение на трассе планируют восстановить к 18.00.