Жительница Курска отсудила у Министерства обороны 900 тысяч рублей

Напомним, 27 февраля 2019 года в Курске на улице Добролюбова произошло необычное ДТП. Четыре легковых автомобиля оказались зажатыми между военной техникой. Один из БТРов неожиданно начал двигаться назад и придавил «Фольксваген Туарег», который принадлежал Ирине Гавловской.

Фото: Андрей Малышев

К счастью, водитель и пассажир успели выскочить, но автомобиль значительно пострадал. К тому же он при движении назад врезался в другую легковушку. Образовался «паровозик» из четырех автомобилей и двух БТРов. Нанесенный ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации.

Пострадавшая в ДТП хозяйка «Туарега» подала иск к воинской части, дислоцирующейся в Курске, в Ленинский районный суд. 4 июня было вынесено определение о передаче иска в Хамовнический суд города Москвы для рассмотрения по подсудности. Якобы войсковая часть не является ни юридическим лицом, ни филиалом или представительством Министерства обороны РФ.

Областной суд определение районного суда отменил, указав, что юридическим лицом, осуществляющим финансовое обеспечение и исполнение решений, связанных с деятельностью войсковой, является «Отдел финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Курской и Белгородской областям», который находится в Курске.

Дело вернули в Ленинский районный суд, и 8 октября его рассмотрели. С Минобороны в пользу истца взысканы денежные средства в счет причиненного ущерба в размере 864024 руб. 55 коп., расходы по оплате услуг эвакуатора в размере 2000 руб., расходы по оплате услуг юриста в размере 10000 руб., расходы по оплате услуг эксперта-техника в размере 25000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 11860 руб. Всего 912884,55 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Курска.

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