В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения

Сеть оптик «Счастливый взгляд» как эксперт в области офтальмологии поддерживает данное начинание.

С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.

Процедура проверки зрения проводится на специальном аппарате – авторефрактометре. Он позволяет определить наличие близорукости или дальнозоркости, оценивает остроту зрения на разных расстояниях. Офтальмологи в «Счастливом взгляде» не только проведут диагностику, но и расскажут посетителям о том, как правильно ухаживать за глазами.

К участию в проекте приглашаются все желающие. О возможности проверки детей до 18 лет нужно уточнить по телефону горячей линии. Диагностика необходима, даже если на данный момент у человека стопроцентное зрение. Такую проверку врачи советуют проходить один раз в год. Если же зрение начинает ухудшаться, нужно обращаться к специалистам раз в полгода.

«По мнению офтальмологов, недокоррекция зрения у взрослых может приводить к повышению внутриглазного давления (глаукомы), а у детей влияет на развитие амблиопии («ленивый глаз»). Поэтому очень важно проводить своевременную и качественную проверку зрения, которая позволит выявить возможные проблемы и решить их на ранних стадиях, – комментирует главный врач сети салонов оптики «Счастливый взгляд», врач офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович. – Всемирный день зрения – хороший повод позаботиться о своем здоровье и пройти профилактическую проверку с целью предупреждения развития серьезных заболеваний».

В прошлом году в течение 5 дней «Счастливый взгляд» проверил зрение 10 387 людям по всей России.

В рамках акции можно приобрести очки со скидкой 30%, в том числе солнцезащитные и брендовые оправы Ray-Ban, Vogue, Ted Baker, Pepe Jeans, Versace, Furla, Guess и др.

Бесплатная проверка зрения проводится во всех салонах сети оптик «Счастливый взгляд».

Подробнее узнать о программе диагностики зрения можно в салонах у консультантов, по телефону горячей линии 8 800 555 666 7 или на сайте компании.

Адреса салонов оптики «Счастливый Взгляд» в Курске:

1) Дружбы пр., д. 9-а, ТК «Европа»

2) Карла Маркса ул., д. 6, ТК «Европа»

3) Карла Маркса ул., д. 10, ТК «Европа»

4) Карла Маркса ул., д. 68, ТК «МегаГринн»

5) Ленина ул., д. 27

6) Ленина ул., д. 30, ТК «Пушкинский»

7) Студенческая ул., д. 1, ТК «Европа»

8) Хрущева пр., д. 5-А, ТК «Европа»

9) Щепкина ул., д. 4-Б, ТК «Манеж» Ленина ул., д. 86

10) Карла Маркса ул., д. 59, ТК «Европа»