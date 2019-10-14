2019-10-14T16:32:19+03:00
Происшествия

В Курске продолжается дело с БТРами

В суд поступил очередной иск к Министерству обороны
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Андрей МалышевФото: Андрей Малышев
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14 октября в Ленинский суд города Курска поступил очередной иск к Министерству обороны Российской федерации, воинской части 11262, ФКУ «Отдел финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации по Курской и Белгородской областям» о возмещении материального вреда и убытков.

На этот раз иск подала хозяйка «Ауди», еще одного автомобиля-участника нашумевшего ДТП. Женщина просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 138819 рублей, в части утраты товарной стоимости в размере 13315 рублей 50 копеек, в качестве оплаты услуг юриста 10000 рублей, стоимости услуг независимого эксперта-техника в размере 20000 рублей, в качестве оплаты государственной пошлины 4243 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, необычная авария произошла в Курске в феврале 2019 года. На улице Добролюбова четыре легковых автомобиля оказались зажатыми между военной техникой. Один из БТРов неожиданно начал двигаться назад и придавил «Фольксваген Туарег», который принадлежал Ирине Гавловской.

В свою очередь «Туарег» врезался в другую легковушку. Образовался «паровозик» из четырех автомобилей и двух БТРов. Нанесенный ущерб составил 1,2 миллиона рублей.

Пострадавшая в ДТП хозяйка «Фольксвагена» подала иск в суд к Министерству обороны. С военного ведомства в пользу истца взыскали более 900 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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