В Курск доставят Пряжевскую чудотворную икону

Курян приглашают встретить Саму Пресвятую Богородицу в Ее чудотворном образе "Пряжевская" в Знаменском соборе Курска в 16.40 12 октября.

По традиции, сложившейся в последние годы, в Курск прибывает чудотворная икона Божией Матери "Пряжевская" из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (село Горналь Суджанского района Курской области).

Святыня посетит многие храмы города и будет находится рядом с нами до 15 декабря.

Пряжевская икона Божией Матери является одной из главных святынь курской земли, имеет богатую историю и является Чудотворной. Еще недавно с ней совершался единственный в России Крестный ход за пределы Государственной границы... теперь - только по России.

Молитвы перед образом Пресвятой Богородицы “Пряжевская” особо благодатны в исцелении болезней ног, позвоночника, бесплодии и женских недугов. Облегчает и житейские скорби, свидетельство тому – современные приношения на иконе.

Личных чудес происходит много. Кто ребеночка не мог родить, помолились за молебном Пресвятой Богородице перед ее чудотворным образом "Пряжевская", и получили милость великую от нее, кто исцеления получил, утверждают верующие.

Уже несколько лет подряд в день традиционного Крестного ходя с Пряжевской чудотворной иконой Божией Матери, который проходит ежегодно в первую субботу после Дня Святой Троицы, не обходится без особых знаков Милости Божией и заступничества Пресвятой Богородицы по молитвам святителя Николая (он - покровитель монастыря вместе с Пречистой), свидетелями которых становятся богомольцы.

Так, в издании из фондов Суджанского краеведческого музея 1912 года говорится о чудесном исцелении больного благочестивого суджанского купца Косьмы Купреева.

Ему во сне было велено отправиться в закрытый Белогорский монастырь (в Горнали Суджанского района) и отслужить перед Пряжевской чудотворной иконой Божией Матери молебен.

По исцелении Косьма вместе с сыновьями Федором и Владимиром стали хлопотать об открытии обители. Высочайшим повелением 24 августа 1863 года было разрешено восстановить монастырь под названием Белогорская Николаевская пустынь.

Косьма с сыновьями стали в числе первых монахов. По восстановлении обители, известность и почитание чудотворной иконы все возрастали.

График посещения храмов Курска можно посмотреть на сайте Епархии.

ЗНАЙ!

Чудотворная икона Божией Матери “Пряжевская” – одна из святых Курской земли – до советского времени находилась в Белогорской Николаевской пустыни (сейчас Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь). Основанная в 1672 году иеромонахами разоренного татарами Дивногорского монастыря Воронежской губернии, в силу политических обстоятельств обитель закрыта в 1788 году, а Преображенский собор был обращен в приходскую церковь ближайшей слободы Горнали. В бывшем монастырском храме стали совершаться чудесные явления, несмотря на то, что после богослужения все свечи аккуратно гасились, на утро некоторые из них находили горящими. Это повторялось много раз, пока не обретена была Пряжевская икона Божией Матери.

“Некоему богобоязненному живописцу Ивану Белому открыто свыше, чтобы он достал древнюю икону Божией Матери, писанную на полотне и скрытую за иконостасом уцелевшей еще монастырской церкви и тщательно обновил ее, оставив только неприкосновенно совершенно сохранившиеся лики Приснодевы и Предвечнаго Младенца. О происхождении и существовании этого образа никто дотоле не знал, но он действительно обретен там, где указано и обновлен так, как повелено было в откровении”, - писал в 1862 году игумен Нестор. Иван Белый был болен, но, когда он вместе со священником и дьячком нашел за иконостасом икону и отслужил молебен, то получил исцеление. С тех пор начали совершаться чудеса.