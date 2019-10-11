В Курске демонтировали скульптуру предпринимателю

В 2014 году памятник подарил городу предприниматель Николай ГрешиловФото: Яна ШЕЛЕСТ

«КП» уже рассказывала о том, что из Курска «выселяют» скульптурную композицию «Современный предприниматель», установленную на улице Дзержинского. В 2014 году памятник подарил городу Николай Грешилов. Бронзовый бизнесмен в деловом костюме и галстуке, тянущий телегу с тяжелыми мешками, выглядел довольно оригинально. Куряне и гости города постоянно делали селфи с композицией, притом не только около нее, но и непосредственно на ней.

В сентябре этого года власти Курска решили убрать с улицы популярную у горожан «телегу». Свое решение мотивировали тем, что в 2016 году истек договор аренды земельного участка, который внезапно понадобился для проведения общественных мероприятий.

Проводить памятник в Орел пришли многиеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Скульптурную композицию, которая оказалась не нужной Курску, Николай Грешилов решил перевезти в Орел. Демонтаж скульптуры запланировали на 11 октября на 13.00. К этому времени у нее собрались журналисты и блогеры.

Проходившие мимо горожане с удивлением снимали происходящее на телефоны и недоумевали, что же здесь происходит. Некоторые подумали, что памятник просто выбросят на свалку, но узнав, что он переезжает в Орел, немного успокоились.

Куряне и гости города постоянно делали селфи с композициейФото: Яна ШЕЛЕСТ

Пришел попрощаться со своим детищем и автор памятника – известный курский скульптор Юрий Киреев:

— Не думал, что может произойти такая ситуация. Ставили скульптуру навсегда, это же подарок городу. – Еще печальней, что при демонтаже композиция пострадала в нескольких местах, это повлечет за собой серьезную реставрацию. Еще неизвестно как она выдержит перевозку.

Демонтаж несколько затянулсяФото: Яна ШЕЛЕСТ

Демонтаж несколько затянулся, «предприниматель с телегой» как будто пустил корни и не желал покидать привычное место. Примерно через полчала скульптуру подняли краном на грузовик. Присутствующие смотрели на сие действие, затаив дыхание.

— Памятник ни в коем случае никому не мешал, вез себе мешочки с добром и хорошо, - поделилась проходящая мимо женщина. — Скульптура была настоящим украшением этой площади.

Присутствующие смотрели на сие действие, затаив дыханиеФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Не очень умное решение, не понимаю для чего это делается, - говорит другая курянка. — Это место не подходит для проведения общественных мероприятий, здесь тесно, плюс рядом проезжая часть и остановка.

— Плохой знак, - пробурчала старушка.

На месте «вырванного с корнями» памятника осталась зияющая ранаФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Наконец-то убрали эту мерзость отсюда, - сказала другая.

На месте «вырванного с корнями» памятника осталась зияющая рана. Грузовик медленно тронулся, композиция отправилась в Орел, где ее уже с нетерпением ждут.

— Нам кажется, скульптура идеально вписывалась в это пространство, - отметили в пресс-службе корпорации «ГРИНН». — Перевезем ее в Орел, установим в достойном месте и мешать массовым мероприятиям она не будет.